Chiara Ferragni, il video su Tik tok pare voglia svelare che sia in attesa del terzo figlio, il web esplode di like

Chiara Ferragni in attesa del terzo figlio? Su Tik tok spunta il nuovo indizio, nonostante la smentita.

Chiara Ferragni e Fedez in questi anni hanno costruito una bellissima famiglia insieme ai loro due figli Leone e Vittoria. Da un pò di tempo si parla di un terzo figlio per la coppia più famosa di tutti i tempi, ma come stanno le cose realmente? Proprio in questi giorni sembra che si siano rincorse delle voci secondo cui Chiara potrebbe essere proprio in attesa del terzo figlio. Molti fan sembra che abbiano avuto dei dubbi al riguardo, dopo una diretta di qualche giorno fa proprio del rapper milanese. Ma cerchiamo di fare un pò di chiarezza e capire che cosa sta accadendo in casa Ferragnez.

Chiara Ferragni in attesa del terzo figlio?

Chiara Ferragni in attesa del terzo figlio? Sostanzialmente è da un pò di tempo che si rincorrono voci su una possibile terza gravidanza di Chiara, ma al momento non sembrano esserci novità. Molti fan hanno avuto dei dubbi nei giorni scorsi, dopo una diretta di qualche giorno fa del rapper milanese. In questa Fedez chiacchierando con la moglie, pare che si sia lasciato andare ad una confessione che Chiara ha bloccato sul nascere.

Fedez fa venire dei dubbi ai suoi utenti

Ad ogni modo, gli stessi nel video in questione hanno smentito l’ipotesi di una terza gravidanza. “E’ una cosa bella della famiglia, non è incinta“, ha subito detto Fedez. Poi però qualche ora fa i fan avrebbero avuto altri dubbi al riguardo. Questa volta a lanciare un indizio è stata proprio l’imprenditrice digitale. Si tratta di un video che in questi giorni è parecchio virale su Tik Tok e che è stato ripostato dalla stessa Chiara e che ha destato dei sospetti. «Questo è il figlio che ti ha fatto venire voglia di farne altri», si sente nel video con immagini del primo figlio Leone.

Chiara e i video su Tik tok che fanno venire dubbi ai fan

Poi nello stesso video si sente la voce che dice «Questa è la figlia che ti ha fatto capire che due figli bastano e avanzano». A quel punto però, Chiara avrebbe fatto delle facce buffe e dubbiose. Ma che messaggio avrà voluto mandare? Che Chiara abbia in qualche modo voluto dire di essere in dolce attesa? «Questa è la conferma, in arrivo il terzo figlio», questo quanto scritto da qualche utente.