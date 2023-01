I soliti ignoti, Amadeus fa una battuta su Malgioglio: “Ma perchè?”, la reazione del pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

I Soliti ignoti, nel corso della puntata del 9 gennaio è accaduto qualcosa di esilarante. Amadeus prende in giro Malgioglio.

Nella giornata di ieri lunedì 9 gennaio 2023 è andata in onda una nuova puntata de I soliti ignoti-il ritorno, che ha avuto come protagonisti una coppia di coniugi, ovvero Mauro e Loretana. Un nome piuttosto insolito quello della concorrente, che non si chiama Loredana, ma proprio Loretana con la T. Proprio sul particolare nome di questa concorrente il padrone di casa ha fatto una battuta che non è di certo passata inosservata.

I soliti ignoti-il ritorno, l’ironia del conduttore sul nome della concorrente

Nel corso della puntata di ieri de I soliti ignoti-Il ritorno, a giocare è stata una coppia di coniugi, Mauro e Loretana. Proprio sul nome della concorrente è intervenuto il conduttore, Amadeus che ha fatto una battuta ed ha raccontato un aneddoto. “Quando uno dei miei autori mi ha detto che nella puntata di oggi avrebbero giocato Mauro e Loretana gli ho chiesto: ma perchè parli come Malgioglio?”. Una battuta che ha fatto tanto sorridere non soltanto i telespettatori ma anche tutti i presenti in studio.

Amadeus prende in giro Malgioglio

Poi, Amadeus rivolgendosi alla concorrente avrebbe detto “E’ proprio con la “t” il tuo nome. Per un attimo ho pensato ci fosse davvero l’effetto Cristiano Malgioglio”. Tante le risate in studio per questo momento davvero esilarante. Il conduttore sarebbe andato avanti dicendo “Malgioglio dice, per esempio, Loretana Bertè. Ma come mai ti chiami Loretana e non Loredana?“. Insomma, sembra che il conduttore fosse particolarmente curioso di questo nome particolare della concorrente. Quest’ultima ha spiegato che i suoi genitori sono stati molto devoti alla Madonna di Loreto e per questo hanno scelto per lei il nome Loretana, in onore proprio della Santa Vergine.

Amadeus ospita l’attore Romano Reggiani

In occasione della puntata di ieri, Amadeus ha ospitato l’ignoto numero 7, ovvero Romano Reggiani, un giovane attore protagonista della fiction andata in onda ieri sera, sulla storia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ha avuto un grandissimo successo.