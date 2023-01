Gf vip, Sonia Bruganelli mette ko Luca Onestini: “Ecco quello che ti sta succedendo”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli torna al Gf vip e accusa Luca Onestini. “Stai perdendo credibilità”; botta e risposta tra i due.

Nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip è praticamente accaduto di tutto. Sonia Bruganelli, l’opinionista del reality è tornata in onda dopo essere stata assente per un paio di settimane, durante le festività natalizie. A sostituirla nelle scorse puntate sono stati Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Ad ogni modo Sonia ieri è tornata più agguerrita che mai e pare che se la sia presa anche con Luca Onestini. Ma per quale motivo?

Grande fratello vip, torna in studio Sonia Bruganelli dopo lo stop

Sonia Bruganelli è tornata a sedere al fianco di Orietta Berti nella giornata di ieri, dopo due settimane di pausa. Ebbene, la moglie di Paolo Bonolis pare che abbia avuto da ridire nei confronti di Luca Onestini, il quale sperava di essere nelle grazie della opinionista. Ieri sera però, la Bruganelli si sarebbe scagliata contro di lui, criticando il comportamento tenuto in queste settimane. Sonia è intervenuta nel momento in cui ha detto la sua sul comportamento di Dana Saber.

Le parole di Sonia che attacca in modo duro Luca Onestini

“Lei ha trovato un gruppo che sta lì da quattro mesi, si aspettava di riuscire a farcela emotivamente, ha dei modi un po’ aggressivi ma non dice cose sbagliate, specialmente su di lui”. Queste le parole di Sonia, la quale ha continuato il suo intervento parlando di Luca e muovendo nei suoi confronti delle critiche. “Quando sei entrato mi sei stato simpatico, a un certo punto hai cambiato registro, stai facendo una soap opera un pochino sudamericana con Oriana e ti sei scordato che il GF Vip è italiano“. Queste ancora le parole di Sonia.

Luca replica alle critiche, botta e risposta tra i due

Luca però avrebbe smentito, dicendo che non è affatto vero. “Non abbiamo precedenti, non puoi dire che sto rosicando, stai perdendo credibilità anche all’interno della casa, vai in giro a parlare di Nikita, altra gente quando potresti farlo direttamente in faccia”, ha aggiunto Sonia. Non è tardata ad arrivare la replica di Luca che ha aggiunto “Mi hai detto che aveva ragione Dana, quando mi dà del pagliaccio”. Sonia però non si è di certo fermata ed ha replicato a sua volta: “Racconti stupidaggini quando parli”.