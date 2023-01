Pomeriggio 5, l’ospite a Barbara D’Urso “Sei una carogna” e poi piange

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso nel corso della prima puntata del 2023 è stata criticata e “insultata” da un ospite presente in studio “Sei una carogna”, lacrime in studio.

Barbara D’Urso è tornata in televisione nella giornata di ieri con il programma Pomeriggio 5. Dopo una lunga pausa per le festività natalizie, la conduttrice è tornata in tv con una nuova puntata per questo 2023. Nella prima parte del programma, come sempre la conduttrice si è occupata del fatti di cronaca più importanti, poi nella seconda parte invece si è dato tanto spazio a Lando Buzzanza che come sappiamo è venuto a mancare diverse settimane fa.

Barbara D’Urso, il figlio di Lando Buzzanca in studio a Pomeriggio 5

In studio pare ci fosse il figlio di Lando che ha replicato alle accuse lanciate nei suoi confronti per non aver trattato bene il padre negli ultimi mesi di vita. L’ospite ha voluto fare una precisazione, ovvero di aver agito per vie legali verso tutte le persone che lo hanno criticato. La conduttrice ad un certo punto ha mandato in onda una clip dedicata proprio all’attore.“Siccome ho detto che ho avuto l’onore di avere Lando spesso da me…Voglio quindi far vedere, soprattutto a te, delle cose particolari…E l’amore che ha sempre provato per la moglie…”.

Le parole della conduttrice, la clip che fa piangere l’ospite

Queste le parole della conduttrice alle quali hanno fatto seguito le parole del figlio che ha replicato dicendo “Perchè vuoi farmi per forza piangere Barbara?“. Quest’ultima però, ci ha tenuto a fare una precisazione, dicendo che il suo obiettivo era quello di omaggiare Lando e niente più. “Non voglio farti piangere. E’ una cosa bella.. L’amore enorme che tuo padre aveva verso tua madre”.

Il figlio di Buzzanca da della “carogna” alla D’Urso

Il figlio non è riuscito a trattenere le lacrime, tanto da rivolgersi alla D’Urso dandole della carogna.“Sei una carogna Barbara…Quando è morta mamma casa è rimasta esattamente come l’ha lasciata…L’ha lasciata intonsa per 12 anni…Neppure il letto ha permesso di rifare…”. La replica della conduttrice è stata la seguente “Sai perchè ho voluto mandare in onda proprio questa clip? Perchè mi piace ricordare e far capire a casa che questo uomo ha amato per 57 anni sua moglie…Questo è…Preferisco chiudere così…”.