Alfonso Signorini diretto con Antonino: “Pensa alla mamma di Belen” e lui replica immediatamente

La rivelazione inaspettata di Alfonso Signorini nel corso della puntata del Grande fratello vip. La battuta sulla madre di Belen, la replica di Antonino.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e di certo non sono mancati i colpi di scena. Il conduttore ad un certo punto ha preso in giro l’ex compagno di Belen Rodriguez, ovvero Antonino Spinalbese. E’ stato uno dei momenti più simpatici e divertenti della puntata. Ma vediamo cosa è accaduto.

Grande fratello vip, la mamma di Oriana irrompe nella casa

Sono stati tanti i momenti esilaranti e divertenti della puntata, come quello che ha visto protagonisti Antonino Spinalbese e Alfonso Signorini. Oriana intanto ha ricevuto la sorpresa della madre, Cristina Marzoli che ha fatto il suo ingresso a sorpresa all’interno della casa. E’ stato un momento piuttosto divertente, visto che la mamma di Oriana ha iniziato a parlare come un fiume in piena, tanto da essere stato difficile fermarla. La signroa ha parlato per vari minuti proprio senza fermarsi mai, tanto che lo stesso Alfonso Signorini è rimasto senza parole.

Alfonso non riesce a frenare la mamma di Oriana, poi la battuta ad Antonino

Ad un certo punto il conduttore si sarebbe steso a terra, indossando anche un copricapo preso in prestito dalla Prati. Dopo qualche minuto finalmente Alfonso è riuscito a frenare la mamma di Oriana. Chi ha seguito questo siparietto simpatico è stato Antonino, ancora fuori dalla casa. Il conduttore, rivolgendosi a lui avrebbe fatto qualche battuta, ovvero che se avesse proseguito la storia con Oriana sicuramente avrebbe dovuto fare i conti con una suocera davvero logorroica e pesante.

La battuta sulla mamma di Belen, Antonino replica e la saluta

“Antonino te la sei scampata!”, ha riferito Alfonso ad Antonino che con il sorriso ha risposto “Mamma mia, meno male“. Alfonso però avrebbe sferrato il colpo aggiungendo “La mamma di Belen è muta a confronto”. Antonino a quel punto avrebbe replicato dicendo “Salutiamola, sono stato fortunato”. Sembra che l’ex di Belen abbia un buon ricordo della sua ex suocera e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Non è la prima volta che Antonino parla della famiglia di Belen, facendo soltanto dei complimenti.