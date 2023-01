Pomeriggio 5 nella bufera, già dopo la prima puntata del 2023 il web si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso torna con Pomeriggio 5 ma la puntata non piace al pubblico. Ecco cosa è accaduto.

Nella giornata di ieri, lunedì 9 gennaio 2023 dopo la pausa per le festività natalizie è tornato il programma Pomeriggio 5. Se da una parte in molti sono stati piuttosto felici di ritrovare la conduttrice, dall’altra non sono mancate le critiche nei confronti della conduttrice e del programma in generale. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Pomeriggio 5, critiche per Barbara D’Urso per la prima puntata del 2023

E’ tornato ieri, lunedì 9 gennaio 2023 il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Stiamo parlando di Pomeriggio 5, che dopo la pausa dettata dalle festività natalizie, è tornato nel pomeriggio di ieri. La prima puntata di questo 2023 però, sembra che non abbia proprio convinto tutti quanti. Sembra di aver capito dai messaggi apparsi sui social, che molti hanno criticato le scelte della produzione e della D’Urso. Molti hanno lamentato il fatto che la conduttrice avrebbe potuto scegliere con più attenzione gli argomenti del giorno. Qualcuno avrebbe accusato la conduttrice di aver detto delle falsità al suo pubblico.

Bugie dursiane, ecco le critiche piovute sui social

Barbara ha affrontato il caso Alice Neri, presentando la mamma come ospite. La conduttrice avrebbe detto che la signora ha scelto proprio la sua trasmissione per parlare.“Come sapete sceglie quelle rarissime volte di parlare solamente di parlare con me e quindi con voi”. Queste le parole della D’Urso , che è stata immediatamente contraddetta da un utente su Twitter. “La mamma di Alice ha parlato anche in altre trasmissioni. Nuovo anno, vecchie bugie dursiane“. Questa la replica dei telespettatori. Insomma, i telespettatori sanno bene quando qualcosa non va e soprattutto hanno buona memoria.

Perchè la conduttrice è stata presa di mira?

Critiche anche per la conduttrice.“Hanno tagliato il budget illuminazione nello studio?! Barbara, un’altra persona rispetto a qualche mese fa!”, questa una delle critiche arrivate alla D’Urso, colpevole anche di aver parlato ancora una volta di Lando Buzzanca che è venuto a mancare poche settimane fa.La conduttrice ha voluto in queste settimane seguire la battaglia contro il figlio Massimiliano che è stata portata avanti da Francesca Lavacca.“Abbiate rispetto per il figlio e per Lando, Morena fuori. Basta, è vergognoso Barbara. Cerca di selezionare le persone!”, questo uno dei tanti messaggi arrivati sul web.