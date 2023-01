Fiorello in grande difficoltà: “Ho fatto davvero un danno”, il momento è di vero imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello in diretta su Instagram con Viva Rai 2 commette una gaffe imperdonabile su Alessia Marcuzzi. La conduttrice basita.

Fiorello, ecco la gaffe su Alessia Marcuzzi che non è proprio passata inosservata. Il noto conduttore e showman siciliano è tornato con la diretta Instagram di Viva Rai, in attesa che il programmi torni in tv, e pare che si sia lasciato andare ad una battuta che di certo non è passata inosservata su Alessia Marcuzzi. Quest’ultima sarebbe già dovuta tornare in tv, su Rai 2 con il programma Boomerissima, programma che andrà in onda proprio questa sera. Ma che gaffe ha fatto Fiorello?

Fiorello, la gaffe in diretta ai danni di Alessia Marcuzzi

Il noto showman Fiorello nella mattinata di oggi, martedì 10 gennaio ha fatto una gaffe nei confronti di Alessia Marcuzzi, la conduttrice che è pronta a tornare questa sera con il programma Boomerissima su Rai 2. Durante la diretta Instagram di Viva Rai2, Biggio, che ha sposato la cugina di Alessia Marcuzzi, ha chiamato in diretta la conduttrice.

Involontariamente Fiorello diffonde il numero di Alessia

Fiorello avrebbe ripreso questa scena e mandato così in diretta ma nel farlo avrebbe commesso una gaffe, ovvero mostrare il numero della conduttrice, seppur involontariamente. A quel punto Fiorello si sarebbe reso conto di aver commesso qualcosa di grave e così avrebbe cercato di rimediare. “Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero…”. Durante la telefonata con Alessia, Fiorello ha dato proprio questa notizia, ovvero aver divulgato il numero in diretta.“La colpa è di Biggio, ti ha chiamato col suo telefono. Io ho inquadrato il telefono e c’era il tuo numero…”, avrebbe detto Fiorello facendo intendere che la colpa fosse proprio di Biggio.

La reazione della conduttrice

Alessia è rimasta piuttosto basita da quanto ascoltato. Subito dopo la diretta, Alessia sulle sue Instagram stories avrebbe pubblicato diversi messaggi arrivati sul suo telefonino da parte di Fan che avendo preso il numero, le hanno voluto fare un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Anche la moglie di Biggio ha voluto “rimproverare” il marito e Fiorello per questa gaffe. Non sappiamo al momento se Alessia abbia davvero già cambiato numero.