Max Giusti al veleno contro Flavio Insinna: “Lui non fa cose che faccio io”

Max Giusti lancia una stoccata a Flavio Insinna nel corso di un’intervista rilasciata a Gente. Ma cosa ha riferito?

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati di sempre, il quale è al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Rai. Il noto conduttore sembra abbia ricevuto in questi giorni una stoccata da Max Giusti, il noto conduttore del programma Boss in incognito, che si è lasciato andare a delle confessioni piuttosto intime, durante un’intervista rilasciata a Gente. Pare che il conduttore abbia lanciato delle frecciatine piuttosto pungenti a diversi colleghi come Flavio Insinna, Max Tortora ed Enrico Brignano. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Flavio Insinna, la stoccata di Max Giusti

Flavio Insinna, uno dei conduttori più amati degli ultimi tempi, è stato il protagonista di una stoccata arrivata proprio da Max Giusti. Quest’ultimo, ha rilasciato un’intervista a Gente parlando di diversi argomenti, alcuni di questi molto importanti. Ad un certo punto, il conduttore avrebbe poi lanciato una stoccata ad alcuni colleghi.“Volevo sbattere in faccia a tutti quanto fossi nell’età della maturità. E volevo farlo con i fatti, non con le parole. Uno può pensare di essere il numero uno ma poi lo devi dimostrare”. Queste le parole del conduttore Max Giusti, che durante l’intervista ha voluto fare un gioco molto simpatico e divertente con il giornalista, chiedendo chi tra i diversi personaggi del mondo dello spettacolo, ovvero conduce programmi televisivi fa anche il doppiaggio, commedie musicali, cinema e tanto altro.

Il conduttore parla dei suoi colleghi

Il giornalista avrebbe parlato di Flavio Insinna ed a tal riguardo, Max avrebbe lanciato una frecciatina.“Presenta L’Eredità ed io facevo Affari tuoi, recita, ma non fa l’imitazioni né la radio“. Poi il giornalista avrebbe anche fatto il nome di Max Tortora e sembra ce anche in questo caso il conduttore abbia utilizzato delle parole piuttosto pungenti. Giusti avrebbe sottolineato che recita e fa i personaggi , ma non conduce invece programmi televisivi o radiofonici.

Torna Boss in incognito su Rai 2

Infine, è stato fatto il nome di Enrico Brignano che però non ha mai condotto un programma quotidiano.Intanto, proprio nella serata di ieri è iniziato il programma Boss in incognito, partito con la nuova edizione in prima serata su Rai 2.“Mi colpisce toccare con mano la fabbrica, la produttività, il fatto che queste aziende non smettano proprio mai di produrre. Dovremmo celebrare tutti di più la produttività del nostro Paese e dei nostri lavoratori e la voglia di rischiare dei nostri imprenditori.”