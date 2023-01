Gf vip, Sonia Bruganelli velenosa con Alfonso Signorini: “Ti ho lasciato una persona seria, ecco come ti ritrovo”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli torna dopo due settimane di stop e lancia una stoccata ad Alfonso Signorini.

Nella serata di ieri, lunedì 9 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Abbiamo assistito a diversi momenti esilaranti, divertenti e soprattutto al grande ritorno di Sonia Bruganelli che è stata assente per un paio di settimane. La moglie di Paolo Bonolis, insieme alla sua famiglia sono volati a NewYork, per trascorrere le festività insieme alla figlia del conduttore che tra l’altro da pochi mesi è diventata mamma. Adesso però Sonia è tornata e non ha perso occasione per scagliarsi contro il conduttore, lanciandogli una frecciatina che ha coinvolto anche Giulia Salemi. Ma di cosa si tratta?

Sonia Bruganelli torna dopo due settimane di assenza

Sonia Bruganelli è tornata dopo aver trascorso ben due settimane in America lontana dal nostro paese e dal suo lavoro. Nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip, Sonia è tornata e molti hanno notato, il suo essere più agguerrita che mai. Ad un certo punto, la moglie di Paolo Bonolis avrebbe stuzzicato e provocato il conduttore Alfonso Signorini.

La battuta di Sonia ad Alfonso Signorini, la stoccata anche per la Salemi

«Alfonso ti ho lasciato che eri una persona seria, leggevi i libri, eri direttore di giornale, ti ritrovo b**********a che fai i balletti su tiktok con la Salemi». Questa la battuta che di certo non è passata inosservata e che non ha fatto molto piacere proprio a Giulia che ha comunque sorriso, mentre Alfonso ha cercato in qualche modo di sdrammatizzare. Sonia è stata in America e nello specifico, poco prima di Natale è volata a New York insieme alla sua famiglia, per abbracciare e stare insieme al suo nipotino Sebastiano Silvio che è nato lo scorso 22 ottobre 2022.

L’assenza di Sonia

La figlia di Paolo Bonolis, è diventata mamma per la prima volta qualche mese fa. Durante la sua assenza al Grande fratello a sostituirla sono stati Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli che hanno preso parte alla puntata del 26 dicembre e dello scorso 2 gennaio.