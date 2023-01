Chiara Ferragni, la mamma al veleno contro Maria De Filippi: “Allucinante comportarsi così”

0 SHARES Condividi Tweet

La storia di Valentina e Stefano, protagonisti della prima puntata di C’è posta per te, ha fatto molto discutere. E ad intervenire in modo abbastanza duro sui social sono state anche Marina Di Guardo e la figlia Chiara Ferragni.

Sono già trascorsi alcuni giorni da quando lo scorso sabato 7 gennaio 2023 è stata trasmessa su Canale 5 la prima puntata di C’è posta per te. Ma nonostante ciò la storia che ha visto protagonisti Valentina e Stefano continua a far discutere ancora molto. Nello specifico nelle ultime ore ad esprimere il proprio parere in modo abbastanza duro sono stati Marina Di Guardo e la figlia Chiara Ferragni. Ma, quali sono state le loro parole?

C’è Posta per te al centro della polemica

La prima puntata di C’è Posta per te ha sicuramente lasciato il segno nei telespettatori. E nello specifico ad aver spiazzato tutti è stata la storia di Valentina e Stefano giunta al capolinea in seguito ad un tradimento della donna. Ed è stata proprio quest’ultima a chiamare il marito in trasmissione per chiedergli di tornare insieme. Come la stessa Maria ha raccontato Valentina e Stefano hanno trascorso insieme molti anni e costruito anche una bella famiglia. Ad un certo punto però la magia si è spenta. La donna ha infatti raccontato di essere stata trascurata e umiliata dal marito e questo l’ha spinta a tradirlo. Dopo essersi resa conto dell’errore commesso ha però riprovato a conquistare il marito senza però esserci riuscita. Stefano infatti non riesce a superare il tradimento della moglie ma allo stesso tempo i due non hanno smesso di avere dei rapporti intimi. Una storia questa molto particolare a causa della quale la trasmissione condotta da Maria De Filippi è finita al centro di una grossa polemica.

Marina Di Guardo contro la trasmissione condotta da Maria De Filippi

Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, ha condiviso su Instagram uno screen di un articolo di giornale con titolo “C’è posta per te: come la tv normalizza la violenza”. E a tale post ha aggiunto poi poche dure parole ovvero “Allucinante. E poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza continua contro le donne“. Insomma parole abbastanza dure quelle espresse dalla scrittrice che non ha avuto il timore di esprimere il suo pensiero, proprio come la figlia Chiara.

Il commento di Chiara Ferragni

Infatti proprio Chiara Ferragni ha commentato la storia di Valentina e Stefano in diretta lo scorso sabato sera definendola molto tossica. La colpa di C’è Posta per te secondo l’influencer sembrerebbe essere stata quella di aver trattato in prima serata su Canale 5 un delicato caso di violenza psicologica.