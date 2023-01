Chiara Ferragni, i fan le chiedono se non sente freddo con la pancia scoperta e lei rivela come fa a stare bene

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni alle persone che le hanno chiesto come fa ad indossare abiti poco adatti alla stagione invernale ha risposto spiegando come mai non sente freddo.

Chiara Ferragni è sicuramente una delle influencer più seguite al mondo e sui social è solita condividere diverse immagini della sua quotidianità. E proprio nelle scorse ore ha deciso di rispondere a delle polemiche legate al suo modo di vestire considerato da molti poco adatto alla stagione in cui ci troviamo. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Chiara Ferragni criticata per il suo modo di vestire

Non passa giorno in cui Chiara Ferragni non scelga di condividere con i suoi followers alcune immagini della sua vita in generale ma anche del suo look. E proprio questo è il motivo per il quale nelle ultime ore si è trovata a dover rispondere alle domande dei followers. Nello specifico la Ferragni è solita indossare molto spesso degli abiti che fanno discutere in quanto considerati da tante persone assolutamente inadeguati. In modo particolare inadeguati alla stagione in cui ci troviamo. La moglie di Fedez infatti indossa spesso dei maglioni molto corti che le lasciano la pancia scoperta o degli abiti molto corti e scollati. Un modo di vestire questo che in inverno viene considerato un po’ esagerato, soprattutto dai più freddolosi.

La risposta di Chiara Ferragni alle curiosità dei fan

Ma, come fa Chiara Ferragni a tenere la pancia nuda in inverno e non sentire freddo? Questa è la domanda che sicuramente molte persone che seguono l’influencer si saranno poste almeno una volta. Una domanda che molti utenti hanno rivolto alla stessa Chiara che proprio nelle scorse ore ha deciso di soddisfare tale curiosità affermando di non essere una persona che solitamente sente freddo. Ma allo stesso tempo ha poi voluto precisare che in realtà trascorre gran parte della giornata al ristorante, in macchina oppure in ufficio. E quindi all’interno di luoghi particolarmente caldi.

Le parole espresse dalla celebre influencer

Chiara Ferragni ha poi proseguito precisando di essere solita vestirsi a strati. E a proposito del fatto che tiene spesso la pancia scoperta ha sottolineato “Da adolescente andavo sempre, sempre, sempre con la pancia scoperta, mi sono fatta degli anticorpi”. La giovane mamma di Leone e Vittoria ha quindi deciso di rispondere con sincerità e ironia alle curiosità e alle polemiche legate al suo modo di vestire. E ha poi colto l’occasione per rivolgersi ai suoi followers ai quali ha domandato se come lei sono delle persone che non soffrono il freddo oppure se al contrario sono molto freddolosi.