Anna Pettinelli massacra Attilio Romita: “Orrendo, fuori dalla casa”, commento al veleno sui social

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex professoressa di Amici Anna Pettinelli ha scritto su Twitter un post di sfogo contro Attilio Romita a proposito del quale non ha espresso belle parole, tanto da averlo definito un vero e proprio maschilista.

Attilio Romita può essere considerato uno dei protagonisti del GF Vip 7 ma allo stesso tempo anche uno dei concorrenti più discussi dell’edizione in questione. Nelle ultime ore il noto giornalista è finito al centro di una grossa polemica a causa delle parole espresse nei confronti della coinquilina Oriana Marzoli. Parole che hanno molto irritato l’ex insegnante di Amici Anna Pettinelli che sui social si è espressa in modo abbastanza duro.

Attilio Romita al centro di una grossa polemica

Attilio Romita non riesce proprio a stare lontano dalle polemiche. Ed infatti dopo quanto accaduto con Sarah Altobello nel corso delle scorse settimane ecco che ancora oggi continua a far parlare di se. Nello specifico il giornalista è finito al centro di una grossa polemica per aver detto che Oriana è una ragazza molto carina con la quale “si può fare un giretto“. Espressione questa considerata da molti non solo poco carina ma addirittura maschilista. E nello specifico tra coloro che si sono scagliati contro il giornalista vi troviamo l’ex professoressa di Amici Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli contro Romita

Anna Pettinelli ha sempre dimostrato di non avere il timore di esprimere il suo pensiero su fatti e persone. Ed infatti proprio nelle scorse ore si è resa protagonista di un duro sfogo social contro Attilio Romita. Nello specifico all’ex professoressa di Amici non sono assolutamente piaciute le parole espresse da Romita nei confronti di Oriana e su Twitter ha commentato “Comunque è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con lei dimostra quello che è sempre stato, un orrendo maschilista! Fuori dalla casa!”. La Pettinelli con molta schiettezza ha quindi espresso il suo pensiero definendo Romita un vero e proprio maschilista.

La reazione di Oriana alle parole di Attilio

Come ha reagito invece Oriana alle parole espresse da Attilio? La gieffina dopo aver ascoltato le parole del giornalista grazie alla clip mandata in onda nel corso della puntata non ha avuto alcun dubbio su come comportarsi. Infatti la bella venezuelana, spesso al centro di dinamiche e polemiche all’interno della casa del GF Vip, ha deciso di chiudere il suo rapporto con Romita. Ma non ha perso l’occasione per insultarlo. Rivolgendosi al giornalista ha infatti dichiarato “Non ti parlo più, maiale schifoso”. Al contrario invece dopo la puntata proprio l’ex volto del TG1 e la showgirl Sarah Altobello hanno deciso di parlare per chiarire le incomprensioni degli ultimi giorni.