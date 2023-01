Sonia Bruganelli diretta su Federico Fashion: “Non l’avrei mai detto” e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Fashion Style gay? Sonia Bruganelli risponde e commenta in modo epico. Cosa ha riferito?

Federico Fashion Style in questi ultimi tempi è stata particolarmente sotto i riflettori per via della sua vicenda privata, la separazione dall’ex compagna. Diverse sono state le Instagram stories di Federico in cui, piangendo ha raccontato di aver avuto dei problemi con Letizia, anche per la gestione della figlia. In diverse occasioni Federico è intervenuto dicendo di essere parecchio deluso e amareggiato e proprio nei giorni scorsi, ha detto di non volersi più nascondere e di essere pronto a dire tutta la verità. Ma di quale verità parla Federico? In queste ore è intervenuta Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande fratello vip che ha ripreso un articolo che parla di queste dichiarazioni di Federico e poi ha aggiunto un commento davvero esilarante.

Federico Fashion Style confessa di voler dire tutta la verità

Federico Fashion Style nei giorni scorsi è stato sotto i riflettori, dopo aver pubblicato delle Instagram stories dicendo di non volersi più nascondere. Il parrucchiere dei vip ha fatto sapere di essere pronto a dire tutta la verità. In tutto questo è intervenuta Sonia Bruganelli, la quale ha ripreso un articolo che parla di nuove dichiarazioni dell’hair stylist, lasciando anche un commento. Ma di che verità si parla? Molti parlando di una doppia vita per lui, altri sostengono che Federico voglia confessare di essere gay.

Sonia Bruganelli commenta le dichiarazioni di Federico

Il parrucchiere ha fatto sapete che il 2023 sarà per lui un anno di rinascita, non solo per i cambiamenti, ma anche per il lavoro, per i nuovi progetti. Sonia ha commentato un articolo di Biccy che porta questo titolo “Federico Fashion style sta con un uomo? Finalmente confessa la verità”.

Il parrucchiere dei vip è gay?

Ecco la replica dell’opinionista del Gf vip “Sono sconvolta. Non lo avrei mai pensato…” e il popolo del web esplode di like. Insomma, sembra che anche Sonia sia in qualche modo convinta del fatto che Federico possa essere gay, anche se quest’ultimo non ha fatto coming out.