I fatti vostri, Salvo Sottile svela tutto: “Ho avuto un problema, volevano chiamare i soccorsi”

Disavventura per il conduttore de I fatti vostri. Ma cosa è accaduto? A raccontarlo proprio lui, dopo essere arrivato in studio, seppur in ritardo.

Brutta disavventura per il conduttore Salvo Sottile, il quale ha fatto il suo ingresso nello studio de I fatti vostri in ritardo. La conduttrice e padrona di casa Anna Falchi, ha iniziato a condurre da sola il programma aspettando il suo collega che pare abbia avuto un contrattempo. Ma cosa è successo? Pare che il conduttore sia rimasto chiuso in ascensore. Ma facciamo chiarezza e spieghiamo cosa è accaduto.

Salvo Sottile, disavventura per il conduttore de I fatti vostri

Salvo Sottile, il conduttore de I fatti vostri nella giornata di ieri è arrivato in ritardo in studio perchè ha avuto un contrattempo. Sembra infatti che Salvo sia rimasto chiuso in ascensore arrivando in studio in netto ritardo. Un imprevisto che di certo Salvo non poteva mettere in conto e che ha lasciato senza parole anche la sua collega Anna Falchi. La puntata è iniziata infatti con solo uno dei conduttori, Anna.

Anna Falchi da sola in studio, dove era finito Salvo?

Come sempre, la puntata ha avuto inizio con la sigla musicale cantata da Palatresi e da Emanuela Orlandi. Nello studio poi è entrata Anna Falchi che in genere è affiancata da Salvo Sottile ma che in questo caso invece, ha dovuto farne a meno. A notare il fatto che non ci fosse in studio Salvo è stato il Professor Broccolo il quale avrebbe chiesto che fine avesse fatto il conduttore. Anna avrebbe accennato una spiegazione, dicendo “Salvo adesso arriverà, dovrebbe volare, ha avuto un piccolo contrattempo”. In realtà per Salvo Sottile è stata davvero una disavventura. Per sua fortuna, i soccorsi sono arrivati poco dopo e il conduttore è stato liberato e così ha potuto prendere parte all’ultima parte della puntata.

Il conduttore racconta il motivo della sua assenza

“Sono rimasto bloccato in ascensore, ero tentato.. avevo un libro volevo rimanere lì tutta la giornata, poi mi sono detto… l’amore per la piazza, i miei colleghi e il comitato, ho pensato che avrebbero chiamato i soccorsi e mi hanno liberato finalmente”. Queste le parole ancora di Salvo Sottile che poi ha spiegato che cosa gli è accaduto.