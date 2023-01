Lorenzo Biagiarelli svela tutto il suo malessere su Ballando “Non ne voglio saperne più niente”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli torna a parlare di Ballando con le stelle e confessa “Non voglio più saperne nulla”.

Lorenzo Biagiarelli, il noto chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli è tornato a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle che non è stata per niente serena e felice. Il giovane chef, che ha preso parte al programma di Rai insieme ad Anastasia Kuzmina, in questi giorni ha voluto ricordare questa esperienza, confessando di non voler sapere più niente del programma in questione. Ma cosa ha riferito nello specifico?

Lorenzo Biagiarelli, noto chef e compagno di Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Ballando con le stelle

Lorenzo Biagiarelli, noto chef e presenza fissa di E’ sempre mezzogiorno, in questi giorni dopo essere tornato dal Nepal, è tornato a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle. Il giovane ha preso parte al programma di Rai 1 insieme ad Anastasia Kuzmina, ma per via dei pregiudizi dettati dal fatto di essere il fidanzato della Lucarelli, la sua esperienza è stata ampiamente compromessa in negativo.

Lorenzo non ne vuole sapere più nulla del programma di Rai 1

Il programma si è concluso lo scorso 23 dicembre e ancora oggi, Lorenzo parla di questa esperienza facendo intendere di essere rimasto parecchio male per tutte le cose accadute.“Non voglio saperne niente di ballo”, queste le parole dello chef. Quest’ultimo è stato in vacanza in Nepal insieme alla sua fidanzata ed entrambi hanno documentato questo viaggio mostrando delle foto e pubblicando dei post sui social.

Poi Lorenzo parla del suo viaggio in Nepal

“In questi 10 giorni in Nepal ho ripreso a leggere, cosa che avevo smesso di fare da parecchio tempo. Me ne sono reso conto dal mio vocabolario estremamente impoverito e pigrizia verbale”. Ecco le parole dello chef che ha vluto anche consigliare dei libri, ovvero ‘Quando abbiamo smesso di capire il mondo’ di Benjamin Labatut e ‘Shantaram’ di Gregory Roberts.