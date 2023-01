Boomerissima, Facchinetti criticato sul web, ciò che gli dicono è umiliante

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Facchinetti è stato presente come ospite nella prima puntata di Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi. Il popolo del web si è scagliato contro di lui criticando il suo aspetto.

Nella giornata di martedì è andata in onda la prima puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2. E’ stata una puntata speciale, visto che ha sancito il ritorno in tv di Alessia e per la prima volta sui canali Rai. Nel corso della puntata, Alessia ha avuto in studio diversi ospiti tra cui il suo ex compagno Francesco Facchinetti. Ebbene, sembra che in molti si siano scagliati contro l’artista, sostenendo che sia cambiato rispetto a qualche tempo fa e soprattutto parecchio appesantito. Ma come avrà risposto quest’ultimo alle critiche?

Boomerissima, al via la prima puntata del programma di Alessia Marcuzzi su Rai 2

Nella giornata di martedì è andata in scena la prima puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2. Tra i diversi ospiti in studio, anche lui Francesco Facchinetti che come sappiamo è il suo ex compagno e padre della figlia Mia. Il figlio di Roby Facchinetti si è presentato in studio con un look davvero molto particolare ma sembra che lo stesso abbia fatto parecchio chiacchierare il popolo del web.

Molti dicono di Francesco che è irriconoscibile

Per l’occasione Francesco ha indossato un bomber colorato, ma quello che ha colpito l’attenzione dei telespettatori è stata la scelta di Facchinetti di rasarsi la barba che ormai portava da diverso tempo. Molti telespettatori si sono poi riversati sui social per commentare l’aspetto di Francesco. In tanti lo hanno trovato appesantito e non si capisce se fosse un effetto della barba che mancava o proprio il fatto che Facchinetti abbia preso qualche chilo. Qualcuno ha commentato dicendo “irriconoscibile”.

Il successo della prima puntata del programma di Alessia

Di certo una cosa non si può riconoscere a Francesco, ovvero il fatto di essere stato molto gentile nei confronti della conduttrice, anche perchè tra loro il rapporto è davvero ottimo, dopo la fine della loro storia d’amore.Altri ospiti della puntata Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno.