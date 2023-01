Giulia Salemi lascia tutti senza parole: “Con Pierpaolo Pretelli ci sono momenti difficili”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi, spalla destra di Alfonso Signorini in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi parlando del suo rapporto con Pierpoalo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia un paio di anni fa e da quel momento non si sono più lasciati. I due sono molto innamorati l’uno dell’altro e non c’è alcun dubbio su questo. Lei è diventata da quest’anno la spalla destra di Alfonso Signorini al Grande fratello vip, vestendo i panni della opinionista che si dedica al web. Anche Pierpaolo Pretelli ha realizzato tanti bei progetti professionali in questi anni. Nonostante tutto possa sembrare rose e fiori, anche i due hanno affrontato dei momenti non proprio facili e sereni. Ad ammetterlo è stata la stessa Giulia, la quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Ma cosa ha riferito?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più felici e innamorati

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono molto innamorati, eppure hanno attraversato dei momenti davvero difficili. Ad ammetterlo la stessa Giulia Salemi che ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante al settimanale Chi, sostenendo di aver affrontato alcune difficoltà insieme al suo compagno in questi due anni.“Nella vita quotidiana stiamo trovando la nostra quadra”. Questo quanto dichiarato da Giulia durante la chiacchierata con Alfonso Signorini.

Anche la coppia ha affrontato momenti difficili, la confessione dell’ex gieffina

“Sui social si vede il bello, nella vita quotidiana ci si scontra, occorre avere la voglia di far funzionare il rapporto”, questo ancora quanto si legge sul settimanale Chi. I due infatti stanno portando avanti dei progetti di vita molto importanti, convivono e sognano una famiglia. Alcuni mesi fa hanno anche preso un cane e non escludono di poter contrarre matrimonio e metterla al mondo dei figli.“Anche noi abbiamo avuto momenti difficili, ma ci sosteniamo”, ha ammesso l’opinionista.

La dichiarazione d’amore di Giulia per il suo fidanzato

Del resto l’amore non è bello se non è litigarello, l’importante è avere la voglia di andare avanti.“Con Pierpaolo ho toccato vette di felicità che mi sembravano impossibili, essendo io perennemente insoddisfatta”, ha concluso Giulia.