Barbara D’Urso, Roberto Alessi fa una rivelazione scottante su lei e Briatore

Barbara D’Urso e Flavio Briatore a cena insieme in un lussuoso hotel di Milano. Cosa c’è tra loro?

Già nei giorni abbiamo parlato di Barbara D’Urso e di Flavio Briatore e dei loro incontri “segreti”. I due infatti, sono stati paparazzati a cena insieme nei giorni scorsi, all’interno di un lussuoso hotel di Milano. I due sarebbero entrati separati e poi avrebbero cenato insieme all’interno di questo lussuoso hotel. Su Diva e Donna sono apparse le prime immagini di questa cena speciale tra i due e adesso è arrivata la rivelazione di Roberto Alessi. Ma cosa ha rivelato?

Barbara D’Urso e Flavio Briatore, cosa bolle in pentola?

Barbara D’Urso e Flavio Briatore nei giorni scorsi sono stati insieme a cena all’interno di un hotel di lusso a Milano. Su Diva e Donna è stato pubblicato in anteprima un servizio che ha lasciato tutti senza parole. Il magazine ha rivelato che Barbara D’Urso e Flavio Briatore hanno trascorso del tempo insieme in un hotel di lusso a Milano. “Sorpresi mentre cercavano di nascondersi“, si legge su Diva e Donna.

La conduttrice e il manager a cena insieme

Stando a quanto ricostruito dalla rivista, la conduttrice ed il famoso manager sarebbero entrati separati all’interno dell’hotel per non farsi beccare. I due non hanno comunque rilasciato alcun commento ma chi a parlato al loro posto è stato Alessandro Rosica, che ha smentito il fatto tra i due ci fosse del tenero. Sembra che però, proprio nelle ultime ore qualcosa sia proprio cambiato. Il direttore di Novella 2000 ha voluto rilasciare qualche dichiarazione che ha lasciato tutti un pò senza parole. Il giornalista avrebbe confermato che tra Barbara e Flavio si stia muovendo qualcosa. I due si starebbero “frequentando”, per capire se ci possa essere la possibilità di poter avere una storia.

L’indiscrezione shock di Roberto Alessi

“Mi dicono, Barbara d’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano”. Queste le parole di Alessi, il quale ha aggiunto che effettivamente l’imprenditore sarebbe seriamente interessato alla conduzione di Canale 5. “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una strada professionale ben definita. Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessante per quello che è”. Questo ancora quanto aggiunto dal direttore di Novella 2000.