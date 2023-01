Aurora Ramazzotti offesa sui social, la sua replica diverte tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti si è mostrata sui social come mai fatto prima e proprio a causa del suo look ha ricevuto delle critiche da alcuni followers.

Aurora Ramazzotti è molto seguita sui social e tanto apprezzata dai suoi followers che però in determinati momenti non perdono l’occasione di rivolgerle delle dure critiche. Nelle scorse ore ad esempio la figlia di Eros e Michelle è stata criticata per il look sfoggiato.

Aurora Ramazzotti amatissima sui social

Giorno dopo giorno Aurora Ramazzotti ama condividere con i suoi followers diversi momenti della sua vita e della sua quotidianità, soprattutto da quando è in dolce attesa. La giovane sfoggia spesso look eleganti e proprio per tale motivo riceve spesso molti complimenti. Tranne ieri però quando dopo aver condiviso una particolare fotografia su Instagram è stata criticata proprio per il look sfoggiato.

Le critiche dei followers

Aurora Ramazzotti ieri ha sfoggiato un look diverso e soprattutto più casual. Un look che ha sorpreso davvero tutti e che allo stesso tempo non è stato apprezzato da molti followers. Nello specifico la giovane figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha condiviso una fotografia nella quale indossava un leggings leopardato, un cardigan molto colorato la cui fantasia tanto ricorda quella tipica etnica e un cappuccio nero in testa oltre che il viso completamente struccato. Aurora al post in questione ha aggiunto poche parole ovvero “Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano “madre che porta i bambini a lezione di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino Starbucks e a pilates”. Parole queste che hanno provocato la reazione di molti utenti, soprattutto di tante mamme che hanno voluto precisare che questo non è il loro solito look.

Aurora Ramazzotti definita una “scappata di casa”

In modo particolare una tra le tante mamme social che hanno commentato il look di Aurora Ramazzotti ha deciso di inviare un messaggio privato alla ragazza definendola in un modo molto particolare e poco carino. Nello specifico la donna ha voluto chiarire che tutte le mamme che portano i ragazzi a calcio non sono vestite come delle “scappate di casa”. Aurora ha quindi ripostato tale frase nelle sue storie e rivolgendosi direttamente all’utente in questione ha affermato “Mi stai dando della scappata di casa, ok”. Ovviamente il post ha fatto molto sorridere i followers della bella Aurora che in diverse occasioni ha comunque dimostrato di essere una ragazza che ama scherzare e talvolta ama anche molto prendersi in giro.