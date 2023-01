Amici 22, Lorella Cuccarini mai vista così, la sua furia è incontenibile

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini ad Amici furiosa con NDG l’allievo finito nel calderone del Capodanno gate.

Ad Amici è letteralmente esploso il caso Capodanno, anche se in realtà non si è davvero saputo che cosa sia accaduto quella notte. Nessuno parla, nessuno ha raccontato cosa veramente sia accaduto nelle casette, ma una cosa è certa, ovvero che i ragazzi hanno avuto delle punizioni esemplari. Anche nel corso dell’ultima puntata andata in onda domenica 15 gennaio si è continuato a parlare di questo Capodanno gate e molte sono state le conseguenze soprattutto nei confronti di alcuni concorrenti come NDG, Wax, Maddalena e Samu, Valeria e Tommy Dalì. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Amici 22, esplode il caso Capodanno Gate

Nel corso della puntata del 15 gennaio di Amici si è tornati a parlare del caso Capodanno gate. Molte sono state le conseguenze nei confronti di alcuni concorrenti, come NDG, Wax, Maddalena e Samu, Valeria e Tommy Dali. I telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una puntata piuttosto insolita, durante la quale i docenti hanno rimproverato in modo piuttosto duro alcuni alunni, NDG, Wa, Maddalena e Samu, Valeria e Tommy Dali.

Lorella Cuccarini furibonda contro NDG

Nel daytime Lorella Cuccarini è apparsa davvero molto furiosa nei confronti dei suoi allievi, un atteggiamento che ha particolarmente stranito, visto che siamo abituati a vederla sempre sorridente e serena. La professoressa avrebbe convocato NDG e Lorella avrebbe letteralmente sbottato contro di lui.

Lo sfogo di Lorella e la risposta dell’allievo

“Io sono veramente NERA. Tu non è ce mi puoi dire sì lo so ho sbagliato, non è che te la cavi così. Come ti viene in mente una cosa del genere? Niccolò questa non è una cavolata. Dopo questa roba qui alla prossima non passo. E ti dirò di più e lo dirò anche agli altri, adesso siamo a due mesi e mezzo dal serale. […] Questa non è una cavolata, è una cosa serissima. […] Sei stato a un passo dall’essere fuori […[ Quando ho visto quel filmato ti avrei appicciato al muro, come genitore eh. Io sono qui per proteggervi, per sostenervi, per accompagnarvi, tutto quello che volete. Ma io non vi metto dentro una campana di vetro, a questo punto ve la dovete cavare da soli”. Queste le parole di Lorella che è apparsa davvero furibonda. L’allievo è apparso in difficoltà ma non ha potuto far altro che dire “Non ho veramente parole, devo solo sotterrarmi”.