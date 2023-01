Caso Capodanno ad Amici, Alessandro Cattelan “Cosa è accaduto dietro le quinte”

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Amici è esploso il Caso Capodanno, ma nessuno parla. Alessandro Cattelan, ospite in studio ha commentato.

Una vera e propria bufera quella nata ad Amici per quanto accaduto a Capodanno. Nel corso della puntata trasmessa lo scorso 15 gennaio su Canale 5, si è affrontato questo argomento, molto atteso dai fan, che hanno cercato di capire cosa fosse accaduto proprio in occasione del Capodanno, visto che la produzione ha ritenuto opportuno prendere dei provvedimenti eccezionali nei confronti di alcuni ragazzi.

Amici, esplode il caso Capodanno

Così come è emerso nelle scorse ore, Maria De Filippi ha preferito evitare di rivelare il motivo di queste conseguenze piuttosto severe riferite alla notte del 31 dicembre. E’ ormai scoppiato “il caso Capodanno”, di cui però nessuno vuole parlare. Gli autori, la conduttrice, i professori e gli stessi alunni hanno le bocche completamente cucite e non hanno voluto dire nulla su ciò che è accaduto. A parlare è stato Alessandro Cattelan, il quale ha vissuto in prima persona questa puntata che è stata particolarmente pesante e alla quale ha preso parte come giudice.

Parla Alessandro Cattelan

“Sono capitato in una puntata un pò piccante“, ha riferito Alessandro Cattelan riguardo la sua partecipazione ad Amici, nel corso della puntata di Radio Deejay.”Sono arrivato lì e c’erano tutti che piangevano, si scusavano. Lì per lì ho detto cosa hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno? Per stemperare, come faccio sempre. Erano invece tutti molto seri e mi dicevano “no no, stavolta l’hanno combinata grossa i ragazzi’. Si vede che hanno combinato qualche disastro”. Queste ancora le parole del conduttore, il quale però ha aggiunto di non sapere più nulla al riguardo. “Nessuno lo ha detto neanche a me”, avrebbe detto il conduttore.

Nessuno parla di quanto accaduto, Alessandro scettico su alcune ipotesi

“C’era Rudy, era incaz*ato come una iena. Ha richiamato uno dei ragazzi come a scuola e gli ha detto di non ridere. Erano tutti arrabbiati come delle iene e non hanno raccontato neanche a me”, questo poi ha aggiunto ancora il conduttore che ha spiegato quanto accaduto in puntata. Lo stesso Cattelan ha commentato alcune ipotesi, come l’abuso di alcol, sostanze stupefacenti, dicendosi piuttosto scettico al riguardo. “Un po’ io non credo alle cose che dicono sul web e poi mi sembrava una roba talmente stupida che dicevo ‘questa se la sono inventata’. Mi sembrava una ca..ta talmente grossa… Infatti non so se è vero, non prendete le cose come vere”.