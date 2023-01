Pomeriggio 5, Barbara D’Urso gela l’ospite: “Ora stai esagerando”

0 SHARES Condividi Tweet

Pomeriggio 5, Antonio Caprarica spara a zero contro Harry. Barbara D’Urso interviene e riprende il suo ospite.

In questi giorni si sta tanto parlando di Harry, dopo la pubblicazione del libro intitolato Spare che è in vetta alle classifiche dei libri più venduti in tutto il mondo. Ebbene, proprio in questi giorni di questo argomento ne stanno parlando tante trasmissione, una tra tutte Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ne ha parlato nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 16 gennaio, insieme ad alcuni ospiti. Uno di questi, nello specifico, si sarebbe lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto forti. Ma cosa è accaduto?

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso parla di Harry e del suo libro Spare

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 16 gennaio 2023 a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha parlato della morte di Gina Lollobrigida, che era venuta a mancare da qualche ora. La conduttrice inevitabilmente poi ha parlato anche di Harry e del suo libro, intitolato Spare che è stato pubblicato nei giorni scorsi e che ad oggi è uno dei libri più venduti a livello mondiale. Pare che in questo libro, Harry si sia scagliato contro i familiari in modo piuttosto duro rispetto a quanto fatto in precedenza con Oprah Winfrey. Harry, infatti, avrebbe fatto una minaccia alla famiglia reale.

Il principe Harry e le accuse alla famiglia reale, parla il giornalista Caprarica

Nel corso di un’intervista che il principe Harry ha rilasciato a Byrony Gordon, ha dichiarato di aver avuto tanto materiale per scrivere un secondo libro. Barbara ha parlato di questo argomento con i suoi ospiti, il giornalista Antonio Caprarica in collegamento, chiedendo allo stesso cosa ne pensasse di queste dichiarazioni di Harry. Per chi non lo sapesse, Caprarica è da anni uno storico corrispondente della televisione italiana.

Dopo il commento di Capratica, interviene la conduttrice

“La cosa che trovo grave è il tono vagamente ricattatorio. Anzi direi chiaramente ricattatorio che si scorge in queste parole. Del tipo state attenti perché se mi arrabbio chissà che cos’altro tiro fuori. A parte il fatto che francamente non riesco nemmeno a vederlo e a capirlo. Ma un po’ al posto suo mi vergognerei perchè è un tono più da mafioso che da fratello e da principe…mafiosetto…mafiosetto…mafiosetto”. Queste le parole dichiarate da Caprarica, di fronte alle quali Barbara non è potuta rimanere in silenzio.“Eh addirittura, addirittura mafioso, proprio in questo giorno per altro. Beh diciamo furbetto, furbetto”, queste ancora le parole di Barbara.