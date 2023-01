Pomeriggio 5, Barbara D’Urso durissima con l’ ospite “Certe cose qui non le devi dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D’urso ha avuto da ridire con il suo ospite, lanciando un avvertimento. Cosa è accaduto?

Barbara D’Urso è tornata soltanto qualche giorno fa con il programma Pomeriggio 5, dopo la pausa natalizia. Nel corso della puntata di ieri, la conduttrice è tornata a parlare del Caso Viola Valentino. Con l’occasione, il marito della cantante in puntata da Barbara avrebbe fatto delle rivelazioni davvero molto importanti. Ma cosa?

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ospita Francesco Mango il marito di Viola Valentino

Inizialmente avrebbe confessato di essere bipolare, poi ha anche ammesso di aver percepito il reddito di cittadinanza. Le sue dichiarazioni in qualche modo hanno surriscaldato gli animi in studio, tanto la che la D’Urso ad un certo punto ha mandato in onda una clip piuttosto singolare. Si trattava di una clip in cui una persona, che ha mandato una lettera al programma, ha accusato l’uomo di non aver rifiutato il lavoro da cameriere perchè per lui questo lavoro sarebbe stato troppo umiliante, essendo il marito di una celebre cantante. Questa persona, di cui però non si conosce l’identità, avrebbe anche accusato l’uomo di essere ormai sul lastrico.

Le accuse da parte di una persona anonima

Ovviamente il marito di Viola Valentino avrebbe negato tutto, dicendo che queste accuse erano soltanto una falsità. Poi, l’uomo si sarebbe rivolto a Vladimir Luxuria, la quale si era scagliata contro di lui così come gli altri ospiti presenti in studio.“E poi una cosa…A me dispiace litigare con la Luxuria, anche perchè la stimo molto…Le dirò delle cose personali…Così capisce finalmente alcune cose e non abbiamo più screzi…Purtroppo non crede a ciò che dico io…”. Queste le parole dell’uomo, che hanno inevitabilmente fatto calare il gelo in studio. La stessa Barbara D’Urso sarebbe rimasta di stucco e subito dopo ha lanciato un avvertimento al suo ospite.

Francesco Mango e le confessioni personali a Vladimir Luxuria

“Scusami…Che vuol dire che vuoi confessare cose personali? Questioni personali ok, ma non digliele in diretta qui da me, ti prego…Magari vi sentirete al telefono…“. Francesco Mango, avrebbe quindi spiegato cosa intendesse per questioni personali.“Se Barbara tu mi dai l’opportunità io te le dico…Se tu mi dai l’opportunità io voglio continuare questo filone…”. Barbara avrebbe invitato il suo ospite a non fare alcuna confessione personale all’interno del suo programma.