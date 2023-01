Amici 22, Raimondo Todaro una furia contro la Celentano “Mi sembra solo che voglia dare fastidio”

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro una furia contro la Celentano. Ad Amici 22 continua a salire la tensione tra Alessandra e Raimondo. Cosa è accaduto adesso?

Non c’è proprio pace tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, i due professori di ballo della scuola di Amici che già dallo scorso anno si punzecchiano e se ne dicono di tutti i colori. Proprio in questi giorni Alessandra e l’ex ballerino di Ballando con le stelle hanno nuovamente discusso, ma per quale motivo? Vediamo di capire bene che cosa è accaduto ancora una volta tra i due.

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, ancora tensioni tra i due

Raimondo Rodaro e Alessandra Celentano hanno discusso ancora una volta. Mancano ormai poche settimane all’inizio del serale di Amici 22 e per questo motivo, diversi professori hanno avanzato una richiesta, ovvero avere nuovi componenti nella propria squadra. Todaro ad esempio, ha voluto una nuova ballerina, così come Emanuel Lo. La ballerina in questione è Eleonora, la quale nella giornata di ieri ha fatto la sua prima lezione insieme ad Umberto.

Il maestro di ballo vuole una nuova ballerina, Alessandra interviene

E’ stato proprio durante la lezione di ballo che è entrata la Celentano, dando alla ballerina un compito di modern contaminato. Subito dopo l’uscita della professoressa, sarebbe arrivato in sala prove Raimondo Todaro che ha ammesso sicuramente di non aspettarsi un gesto del genere da parte della sua collega.“Pensare che tu ancora non sia in casetta e il primo lavoro che devi fare è un compito della maestra mi sembra solo un andare a rompere le scatole. Non ci vedo nulla di costruttivo”. Queste le parole del maestro di ballo che ha davvero preso male l’intervento della Celentano. Questo quanto accaduto nella giornata di ieri, comportamento della Celentano che ha fatto letteralmente sbottare Raimondo.

Raimondo non prende bene il gesto della Celentano

In realtà i due spesso si punzecchiano e proprio questo era accaduto qualche giorno fa. La Celentano già nei giorni scorsi aveva avuto uno scontro piuttosto acceso con Mattia, mentre nelle ultime ore se la sarebbe presa con la nuova ballerina. Raimondo si è mostrato parecchio infastidito, anche per il fatto che nella lettera di motivazione, la maestra ha parlato tanto di versatilità, ma che poi questo pensiero non lo mette in atto. Alessandra ad ogni modo, non ha nascosto il suo disappunto nei confronti della nuova ballerina, sostenendo di non volerla nel programma. “Non sono favorevole alla tua entrata nella scuola”