Nina Zilli, da Fiorello rivelano che è incinta e lei sbotta: “Come vi siete permessi?”

Nina Zilli è incinta ma la notizia viene data da Biggio a Viva Rai 2. La cantante non prende bene lo spoiler.

Nina Zilli è in dolce attesa, ma la notizia non è trapelata per mano sua. Lo spoiler è arrivato direttamente nella mattinata di ieri, durante la trasmissione Viva Rai 2 condotta da Fiorello. A tal riguardo, dopo questo spoiler è stata proprio Nina ad intervenire e dire la sua, mandando letteralmente a quel paese il noto showman. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire bene che cosa è accaduto.

Nina Zilli in dolce attesa, la notizia trapelata a Viva Rai 2

Nina Zilli, la nota cantante è in dolce attesa, all’età di 42 anni. L’artista ed il compagno Dante, hanno così annunciato nelle scorse ore la notizia della gravidanza, dopo lo spoiler dato direttamente da Fiorello nel corso della puntata di ieri di Bella Mà.”Abbiamo qualcosa da dire di molto importante, dopo aver fatto tutti gli accertamenti: a Biggio, ma vaffancul“. Queste le parole dell’artista dopo lo spoiler sulla notizia. Ovviamente il “vaffa**” è rivolto a Biggio che lavora a stretto contatto con Fiorello nella trasmissione che va in onda ogni mattina su Rai 2, che sta avendo un grandissimo successo.

La cantante non prende bene lo spoiler

La cantante non è stata particolarmente felice del fatto che la notizia sia trapelata in questo modo, facendo ben intendere che avrebbero dovuto diffonderla i diretti interessati piuttosto che terze persone. I due cantanti si sono immortalati mentre venivano assediati dai fotografi all’uscita dal supermercato.”Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?”. Queste ancora le parole di Nina che ha anche aggiunto uno smile. Lo sfogo della cantante però è continuato.

Lo sfogo della cantante

“Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”. La cantante non ha proprio digerito questo gesto da parte di Biggio ed infatti ha aggiunto che ben presto parlerà sicuramente della mancanza di rispetto nei confronti delle donne, ed ha così lanciato un messaggio ai paparazzi che cercano di immortalare la sua pancia. “Aspettate ancora un pò” Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa”.