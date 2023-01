Bella Mà, Pierluigi Diaco fuori di sè con il suo ospite “Mi fa condurre?”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco perde la pazienza con il suo ospite e sbotta in puntata “Mi fa condurre?”. Ma cosa è accaduto?

La puntata di ieri di Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco si è conclusa in modo piuttosto movimentato. Il conduttore infatti, improvvisamente avrebbe letteralmente perso la pazienza con un ospite e per questo motivo in studio si sono vissuti dei momenti di forte tensione. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Bella Mà, Pierluigi Diaco perde le staffe con l’ospite

Nel corso della puntata di ieri di Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco, improvvisamente si sono vissuti attimi di tensione. Nell’ultima parte della trasmissione, il conduttore ha affrontato un argomento piuttosto caldo dell’ultimo periodo, ovvero l’uso dei cellulari a scuola. In puntata è anche intervenuta la Preside di un istituto per dire la sua opinione al riguardo. La Preside però, nell’esporre il proprio pensiero si sarebbe parecchio dilungata e questo ha innervosito Pierluigi. I telespettatori a casa hanno ben capito il disappunto del conduttore proprio dalle sue espressioni.

Botta e risposta al veleno tra Pierluigi Diaco

Subito dopo, Pierluigi avrebbe cercato di sdrammatizzare la situazione, dicendo “Voglio strapparle un sorriso, vederla sorridere”. La Preside non avrebbe gradito tanto da lasciarsi andare ad una battuta non proprio carina.“Guardi che io sorrido abbondantemente ascoltando quello che dice”. Non è tardata ad arrivare la risposta del conduttore che rivolgendosi alla sua ospite ha detto “La ringrazio per la sua simpatia”. Un botta e risposta piuttosto sarcastico tra i due che di certo non è sfuggito ai telespettatori a casa. La tensione tra le parti è stata palese e anche molto alta.

La rabbia del conduttore

Ad ogni modo, dopo la sua battuta infelice, la Preside avrebbe tentato di giustificarsi, cercando di spiegare ciò che voleva dire con le sue parole. Diaco però, avrebbe fatto intendere di avere fretta nel chiudere e cedere la linea alla rete. Poi avrebbe perso ancora la pazienza.“Scusi Scicolone mi fa condurre?”, avrebbe ribadito ancora il conduttore che sembra non abbia proprio gradito l’intervento dell’ospite che ha parlato come un fiume in piena. Alla fine Diaco avrebbe detto “Faccia lei, faccia tutto lei”.