Mattino 5, Patrizia Groppelli usa un’espressione che non piace, Federica Panicucci perde la pazienza, gelo in studio

Mattino 5, nel corso dell’ultima puntata si sono vissuti attimi di panico. Senza parole la conduttrice di fronte alle parole dell’opinionista Patrizia Groppelli.

Nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5, il programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, si sono vissuti attimi di tensione. La nota opinionista, presenza fissa del programma del mattino di Canale 5, Patrizia Groppelli avrebbe commesso una gaffe in diretta e sarebbe letteralmente scoppiato il caos. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Federica Panicucci a Mattino 5 perde la pazienza

Federica Panicucci nel corso della puntata di ieri di Mattino 5 è tornata a parlare di un fatto di cronaca di cui si sta parlando ormai da diverse settimane. Parliamo della ragazza segregata e incatenata in casa dalla madre. In questa occasione, diversi si sono chiesti come fosse possibile che in questo paesino, che si trova in provincia di Avellino, nessuno si fosse reso conto di quanto la ragazzina stesse soffrendo o comunque della grave situazione che stava vivendo. La ragazzina infatti non frequentava la scuola e non andava in giro pulita. La conduttrice, nell’affrontare questa vicenda, avrebbe chiesto il parere proprio alla Groppelli, la quale ci sarebbe andata giù in modo piuttosto pesante e le sue dichiarazioni hanno scatenato il caos in studio.

Le parole della Groppelli scatenano il caos in studio

“Federica io sinceramente mi stupisco di una cosa…Questa è una storia talmente allucinante, talmente triste e volgare…E’ mai possibile che la gente del paese, che è un buco, non sapesse niente?”. Queste le parole della opinionista, alle quali hanno fatto seguito le parole della conduttrice che ha fatto una precisazione, ovvero che la ragazzina vive in un paesino di soli 4 mila persone. Le parole della Groppelli però hanno scatenato la rabbia del giornalista Roberto Poletti, il quale si è scagliato contro la giornalista.“Io intanto chiedo scusa per l’espressione che ha usato la Groppelli ‘buco di paese’ perchè è veramente un’espressione che non va bene…”. Queste le parole del giornalista, che però non hanno scomposto la Groppelli che avrebbe continuato dicendo “E’ un buco di paese.. Cosa devo dire??”.

Botta e risposta tra la Groppelli e Roberto Poletti

In questo clima di tensione non è potuta non intervenire Federica Panicucci, che in qualche modo ha cercare di calmare gli animi. Roberto Poletti ha continuato ad attaccare la Groppelli dicendo“Ma non si dice ‘buco di paese’…Non si fa la donna da città…’Buco di paese’…E’ una cittadina…Devi avere rispetto…”. Un botta e risposta piuttosto acceso quello che è andato in scena a Mattino 5 che di certo ha appassionato i telespettatori.