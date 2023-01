Elisa Isoardi fa flop con il programma “Che cosa rispondi?” e lei replica al veleno: “Cosa è accaduto fin dal rimo giorno di messa in onda”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi parla del suo programma Che cosa rispondi? che a quanto pare non sta avendo il successo sperato. Ma cosa ha riferito la conduttrice?

Elisa Isoardi, la conduttrice di Rai 1 qualche settimana fa è tornata in tv con un programma tutto suo, ovvero quello intitolato Che cosa rispondi?. Il programma in questione è andato in onda su Rai 2 e se inizialmente sembrava che avesse un grande seguito, adesso i dati non confermano questa tendenza. Va detto che proprio questo programma stia facendo parecchia fatica a decollare negli ascolti. DI questo, ma anche di altro ne ha parlato proprio la stessa Elisa, la quale ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo.

Elisa Isoardi parla del programma che la vede al timone Che cosa rispondi?

Il programma non decolla, la conduttrice e il suo messaggio di positività

“E fin dal primo giorno di messa in onda abbiamo il nostro zoccolo duro che ci segue e ci è rimasto fedele…”. Queste le parole della conduttrice, convinta che il programma in questione, potrebbe però avere dei margini di crescita. “Questo è un segno che piace a quelli cui si rivolge e che può crescere”. Insomma, la conduttrice non si abbatte di certo e preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno, piuttosto che mezzo vuoto.

Elisa e le parole sul programma di Rai 2

La Isoardi si dice soddisfatta del programma che conduce, dicendo che è proprio tutto ciò che vorrebbe vedere in televisione.“E’ la tv che mi piacerebbe guardare, cioè non urlata e rispettosa dei sentimenti…”. Queste ancora le parole della conduttrice che ha confessato il fatto di aver avuto grazie a questo programma la possibilità di mostrarsi al pubblico in una versione inedita.