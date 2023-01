Alberto Matano si blocca in ascensore, la sua reazione: “Si è bloccato, si è bloccato, e ora come faccio?”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è rimasto bloccato in ascensore. Il conduttore de La vita in diretta ha pubblicato un’Instagram stories direttamente dall’ascensore.

Alberto Matano nelle scorse ore è stato protagonista di una disavventura che ha lasciato tutti senza parole. Ebbene si, il conduttore de La vita in diretta, il quale ogni giorno entra nelle case di milioni di italiani, ha pubblicato nelle scorse ore una storia poco prima della diretta di mercoledì mostrando i suoi collaboratori. Non è la prima volta che Matano vuole mostrare ai telespettatori tutte le persone che lavorano al suo fianco giorno dopo giorno. Il conduttore, sempre per lo stesso motivo in alcune interviste ha sottolineato il grande successo ottenuto dal programma, definendo questo il risultato del lavoro di squadra che è parecchio affiatata.

Alberto Matano, disavventura per il conduttore de La vita in diretta

Matano ha fatto una storia direttamente dall’ascensore, dove si trovava in compagnia di alcune sue collaboratrici. “Eccole qua le più amate dai miei social”, ha detto Matano mostrando proprio le sue collaboratrici. Subito dopo però, la storia avrebbe preso una piega diversa e sarebbe cambiato anche il tono di voce del conduttore.“Si è bloccato il montacarichi, cosa è successo? Si è bloccato, si è bloccato. Chi è stato? Oddio il lancio, saltiamo il lancio, è colpa vostra”.

Il conduttore rimane bloccato in ascensore e fa una storia su Instagram

Fortunatamente questo inconveniente è durato davvero poco e nel giro di pochi secondi poi l’ascensore è ripartito. Matano ha voluto tranquillizzare tutti, mostrando poi l’ascensore ripartito. “Ogni giorno è un miracolo! Si è bloccato di nuovo”, avrebbe detto il conduttore facendo come spesso accade un pò di sana ironia. Molto probabilmente non è la prima volta che l’ascensore si blocca, ma fortunatamente si è sempre risolto tutto nel giro di pochi istanti.

Anche Salvo Sottile rimane chiuso in ascensore

Proprio questa settimana, anche un altro conduttore di casa Rai, ovvero Salvo Sottile è rimasto chiuso in ascensore. In questo caso però, il conduttore è rimasto dentro l’ascensore per diversi minuti, proprio mentre andava in onda la puntata de I fatti vostri su Rai 2, che è stata portata avanti solo da Anna Falchi nella prima puntata. Il conduttore poi sarebbe arrivato in ritardo, spiegando l’accaduto.