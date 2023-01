Maria De Filippi nella bufera, l’accusa che le rivolgono è pesante, cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Il programma C’è posta per te è stato segnalato all’Agcom per la storia di Stefano e Valentina. La conduttrice finisce sotto accusa. Ma cosa è accaduto?

C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi è stato segnalato all’Agcom per la storia di Stefano e Valentina, andata in onda nella puntata di sabato e che ha generato parecchie polemiche. Maria De Filippi questa volta ha toppato, succede anche alle conduttrici di grande esperienza come la moglie di Maurizio Costanzo. Il programma in questione è uno dei più seguiti di tutti i tempi, con oltre cinque milioni di spettatori a puntata.

C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi segnalato all’Agcom

Tuttavia, la storia di Stefano e di Valentina ha fatto parecchio discutere e diverse sono state le polemiche sorte soprattutto sui social. Per finire è arrivata anche una segnalazione all’Agcom da parte della Ong Differenza Donna. ”Sopraffazione, denigrazione e mortificazione sono inaccettabili in prima serata, soprattutto in assenza di un intervento correttivo della conduttrice”. Queste le parole che si leggono nella segnalazione che è arrivata nelle scorse ore.

La storia di Valentina e Stefano scatena il caos

Non era mai accaduto prima d’ora che venisse fatta una segnalazione del genere per un programma di Maria De Filippi che in genere è molto attenta a non fare degli scivoloni. La prima puntata del programma ha tenuti incollati davanti allo schermo ben cinque milioni di spettatori. La storia che di certo non è passata inosservata è stata quella che ha avuto come protagonisti Stefano e Valentina, la storia di un amore interrotto, dopo il tradimento di lei ai danni del marito, avvenuto dopo anni di maltrattamenti. Stando a quanto riferito dall’Agcom, sembra che Maria sia stata accusata di non essere intervenuta in difesa della donna e far si che questo “rapporto malato” si interrompesse, piuttosto ha fatto di tutto per far tornare insieme marito e moglie.

Cosa è accaduto dopo la partecipazione a C’è posta per te?

A quanto pare Valentina e Stefano sono tornati a vivere insieme. Lui avrebbe perdonato il tradimento e Valentina sarebbe addirittura incinta del loro quarto figlio. La registrazione della puntata forse è stata fatta a luglio. Sui social Valentina ha fatto diverse dediche al marito che, così come è stato riferito in puntata, più volte è stato violento con la moglie e proprio questo ha destato parecchio scalpore.