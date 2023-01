The voice senior, Antonella Clerici diretta e al veleno contro la Rai: “Come si sta comportando, meglio che mi sto zitta”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici si lascia andare ad uno sfogo contro la Rai per via dell’inizio del suo programma The voice senior.

Antonella Clerici, la conduttrice di The voice senior in questi giorni ha parlato ed ha detto la sua sulla promozione che la Rai sta facendo ultimamente al suo programma. Ebbene, proprio oggi venerdì 13 gennaio partirà il programma su Rai 2. Nel corso della mattinata di ieri, proprio a poche ore dalla messa in onda della puntata, la conduttrice ha parlato nel corso di una conferenza stampa di presentazione del programma al fianco di Stefano Coletta. Ma cosa ha riferito?

Antonella Clerici, la conduttrice di The voice senior e lo sfogo contro la Rai

Antonella Clerici nella giornata di ieri ha parlato nel corso della conferenza stampa della nuova edizione di The voice senior che prenderà il via proprio oggi venerdì 13 gennaio. La conduttrice si è concessa un piccolo sfogo nei confronti dell’azienda per la quale lavora. La Clerici ha fatto così un punto sulla trasmissione che condurrà proprio a partire da questa sera. “La promozione la facciamo solo noi. Aprirei un ampio discorso che è meglio che chiuda“, queste le parole della conduttrice.

Le parole della conduttrice

Quest’ultima pare che si sia sfogata contro l’azienda e poi si sarebbe anche lamentata del fatto che in Rai nessuno o quasi si sia occupato di ricordare ai telespettatori della messa in onda di The voice senior e che questo potrebbe andare in qualche modo ad influire sui risultati dello share.“Spesso vedo tantissimi promo di altre trasmissioni e poco di #TheVoiceSenior. È un programma di punta di Rai1 e promuoviamolo. Essendo una vecchia conduttrice Rai, difendo il mio prodotto. Non a discapito degli altri”. Il programma, The voice senior torna questa sera e vedrà il ritorno sul palco di diversi protagonisti che si metteranno in gioco ancora una volta e mostreranno le loro abilità di cantanti.

Nessuna novità per The voice senior

Anche per questa edizione, il programma resterà sempre lo stesso, senza nessuna variazione. Si inizierà con le esibizioni delle Blind Audition, dove i concorrenti dimostreranno quello che è il loro valore proprio sulla base della loro voce. Chi farà girare la sedia di almeno uno dei giudici andrà alla fase successiva, ovvero quella dei Knock Out. In questa fase i talenti si andranno a scontrare gli uni contro gli altri, con un solo obiettivo, ovvero volare in finale.