Antonella Clerici senza mezzi termini contro Masterchef: “Non è un programma culinario”

Antonella Clerici si scaglia contro Masterchef e utilizza parole dure nei confronti del programma. Ma cosa ha riferito?

Antonella Clerici, la nota conduttrice che da sempre si occupa di programmi di cucina, in questi giorni ha parlato di una trasmissione “concorrente”, utilizzando delle parole piuttosto dure. La conduttrice si è così espressa su Masterchef e le sue parole non sono di certo passate inosservate. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Antonella Clerici parla di Masterchef, il programma culinario

Antonella Clerici, da sempre al timone di trasmissioni (anche) a tema culinario, in questi giorni si è espressa parlando di Masterchef. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la conduttrice da sempre è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La conduttrice ha parlato nel corso di un’intervista, parlando del programma di cucina e le sue parole sono proprio arrivate come un fulmine a ciel sereno.

La conduttrice su Masterchef

La conduttrice ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, nel corso della quale ha parlato della sua vita privata ed ancora del programma a tema culinario che va in onda da circa 12 anni. “MasterChef è una bellissima gara, ma secondo me non è un programma di cucina, è un talent, dove di cucinato vedi poco. I minuti, i secondi, il tempo che scade sono legati più ai talent e comunque a programmi montati, non in diretta come il nostro. In questo periodo della mia vita preferisco una cucina più familiare, più intima, più raccontata, che poi è l’idea da cui siamo partiti con il direttore di Raiuno Stefano Coletta nell’immaginare il programma”. Ecco come ha riferito Antonella parlando di questo programma.

Antonella non ama la vita mondana, cosa ama fare nel tempo libero?

Nel corso della stessa intervista, la conduttrice ha parlato anche della sua vita di tutti i giorni, dicendo non amare troppo la vita mondana. La conduttrice preferisce trascorrere il suo tempo libero con le persone che più ama, come il suo compagno, la figlia ed i suoi amici più stretti. Antonella è solita anche fare delle lunghe passeggiate nel bosco e fare esercizi in casa.Ovviamente, questo quando non ha impegni particolari di lavoro.