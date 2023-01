Facchinetti preso in giro perchè ingrassato e lui decide di svelare cosa gli è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Facchinetti, ospite della prima puntata di Boomerissima appare gonfio. Adesso a parlare è stato lui, spiegando la sua condizione.

Nei giorni scorsi, ed esattamente martedì 10 gennaio, è andata in onda la prima puntata di Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi su Rai 2. La conduttrice ha ospitato nel suo studio anche il suo ex compagno Francesco Facchinetti, il quale però è apparso diverso rispetto al passato. Il cantante e conduttore è apparso effettivamente gonfio e molti hanno evidenziato il fatto che abbia preso dei chili. Adesso a parlare è stato proprio lui, Francesco che ha spiegato il motivo per cui effettivamente è apparso così gonfio.

Boomerissima, ospite in studio Francesco Facchinetti

Martedì 10 gennaio è andata in onda la prima puntata di Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha ospitato diversi ospiti, amici e colleghi in studio e tra questi anche Francesco Facchinetti. Quest’ultimo è apparso diverso rispetto a poco tempo fa, senza barba e con qualche chiletto in più.

Il figlio di Roby appare gonfio, sui social piovono critiche sulla sua condizione fisica

Molti telespettatori hanno commentato sui social, sostenendo che effettivamente il cantante fosse più in carne rispetto a qualche tempo fa. Sui social sono apparsi una serie di commenti poco carini. Francesco si è presentato così in trasmissione più gonfio del solito ed alla luce di tutto questo, a parlare e spiegare la sua condizione è stato proprio lui, il figlio di Roby Facchinetti.

Francesco interviene e spiega il perchè del suo gonfiore

“Ero malatissimo e avevo preso tre Tachipirine 1000 e quindi ero gonfissimo. Poi avevo un giubbotto gigantesco…Ero malato, avevo 40 di febbre. […] La mia faccia è questa qua, quando non sono malato e gonfio. A parte che non me ne frega un caz.. potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia. Ma…ah belli, ho 42 anni e li porto da Dio!”. Questo lo sfogo dell’artista che ci ha tenuto a sottolineare il fatto che comunque non abbia preso del peso ma il suo gonfiore era dettato dal fatto che non stesse bene.