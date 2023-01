Alessandro Cecchi Paone diretto su Forum: “I protagonisti non sono professionali e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Forum al centro della bufera, una telespettatrice avanza la polemica. Un collega interviene e dice la sua.

Polemica su Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli che è stata criticata da una spettatrice. In realtà, del programma in questione se ne è parlato sul settimanale Nuovo tv, uscito in tutte le edicole la scorsa settimana. Una telespettatrice, la signora Claudia di Tivoli, ha scritto una lettera pubblicata sulla rubrica di Alessandro Cecchi Paone, avanzando una polemica. Ma cosa non è andato giù alla telespettatrice?

Forum, il programma di Barbara Palombelli finisce al centro delle critiche

Una lettrice di Nuovo tv, nonché telespettatrice di Forum nei giorni scorsi ha scritto una lettera che è stata pubblicata nella rubrica di Nuovo tv, curata da Alessandro Cecchi Paone. Pare che la telespettatrice abbia avanzato una polemica. “Ho deciso di non seguire più il programma perchè ormai è diventato platealmente finto. Si è sempre saputo che i casi giudiziari vengono rappresentati da attori pagati, ma con tutti i professionisti che ci sono in circolazione, non possono assoldare gente più capace?”. Queste le parole scritte dalla telespettatrice Claudia di Tivoli la quale ha voluto esprimere il suo disappunto.

Una telespettatrice e la sua polemica contro il programma

“Persone più capaci non sarebbero in grado di rendere verosimili le cause che vengono discusse?”. Non è tardata ad arrivare la replica di Alessandro Cecchi Paone il quale ha spiegato ed espresso il suo punto di vista. “Credo che la scelta di interpreti non troppo professionali sia fatta proprio per mantenere un po’ di realismo. Le storie esposte devono pur sempre assomigliare a ciò che succede davvero e lo stesso vale per i protagonisti”.

La replica di Alessandro Cecchi Paone

Il noto conduttore e divulgatore scientifico ha anche sottolineato il fatto che i protagonisti sono comunque delle persone comuni. Non è la prima volta che il programma condotto da Barbara Palombelli finisce al centro delle critiche e delle polemiche dei telespettatori. Ad ogni modo, la lettrice e telespettatrice ha voluto esprimere il suo parere, che però sembra molto comune a molti telespettatori.