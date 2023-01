Bella Mà, Dolcenera al veleno contro il Gf vip: “Non ci andrei mai”

0 SHARES Condividi Tweet

Dolcenera nel salotto di Bella Mà spiega il perchè ha detto di no ai reality, come Gf e Isola dei famosi. Ecco le parole della cantante.

Dolcenera, la nota cantante una tra le più amate della musica italiana, in questi giorni ha rilasciato un’intervista interessante nel salotto del programma Rai, condotto da Pierluigi Diaco, ovvero Bella Mà. La cantante ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti ed ha anche parlato dei reality e del suo rifiuto a prenderne parte.

Dolcenera, ospite speciale della puntata di Bella Mà

Nel corso della puntata di ieri, giovedì 12 gennaio, la cantante il cui vero nome è Emanuela Trani, ha parlato di tanti momenti importanti della sua vita, uno tra tutti la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Siamo tutti la fuori, arrivata circa 20 anni fa. Da quel momento ne è passato di tempo eppure Dolcenera ha continuato la sua carriera nel mondo della musica, seppur affrontando dei momenti più o meno facili. In questi anni, stando a quanto riferito dalla stessa Dolcenera, ha ricevuto diversi inviti a partecipare ad alcuni reality, ma pare che la cantante non abbia mai accettato.

Ecco perchè Dolcenera ha rifiutato la partecipazione ai reality

Nello studio di Bella Mà, la cantante ha voluto parlare di questo e tanto altro, ammettendo di aver anche rifiutato la partecipazione a L’Isola dei famosi, Pechino Express e tanti altri. La cantante è stata parecchio schietta e sincera nel parlare nello studio di Pierluigi, soprattutto parlando dei reality che ha rifiutato.“Io ho detto no. Non ci andrei mai, poi se sei alla frutta o cambi mestiere o non è che…”. La motivazione che ha spinto Dolcenera a rifiutare i reality è dunque molto chiara, la cantante non vuole mischiare la sua arte.

L’esperienza negativa di Dolcenera a Music Farma

Va detto, per correttezza che Dolcenera ha partecipato al programma Music Farma diverso tempo fa, il programma condotto da Simona Ventura e basato proprio sulla musica.Per lei quella è stata un’esperienza negativa di cui ne ha parlato in diverse interviste e forse anche per questo motivo non ha voluto più prendere parte a programmi del genere. Di questo ne ha parlato la stessa Dolcenera, dicendo che quella esperienza ha segnato in negativo la sua carriera per diverso tempo, tanto da avere anche un blocco e non essere più riuscita a scrivere canzoni per diverso tempo.