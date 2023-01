Chiara Ferragni invita tutti a fare terapia, la Lucarelli la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli tornano a scontrarsi dopo il post pubblicato dalla moglie di Fedez, la quale invita tutti a fare terapia.

Chiara Ferragni continua ad essere al centro del gossip. In realtà, qualsiasi cosa lei faccia viene spesso criticata o semplicemente commentata. Molto spesso, in alcune occasioni la moglie di Fedez è stata criticata da Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista e giudice di Ballando con le stelle, la quale le ha sferrato degli attacchi piuttosto duri.

Chiara Ferragni al centro delle polemiche

La Lucarelli poco tempo fa ha criticato il comportamento della Ferragni e anche in questi giorni sembra che sia tornata all’attacco, per un tema che riguarda la salute mentale e più nel dettaglio il fare terapia. Chiara pare che attraverso un post, abbia invitato tutti i suoi follower ad andare dallo psicologo, sia che ci si trovi in un momento no, sia che ci si trovi in un momento positivo.

L’imprenditrice digitale invita tutti a fare terapia

“Per la prima volta nella mia vita sono in anticipo per andare dalla psicologa quindi questo è anche il vostro reminder di occuparvi anche della salute mentale e andare a fare terapia sia che siate in un momento di down ma anche e soprattutto se state bene perché la terapia è qualcosa che fa benissimo a tutti quanti, ci fa conoscere meglio, dovremmo farla tutti quanti quindi, consiglio, andate a fare terapia“. Queste le parole di Chiara che non sono proprio piaciute alla Lucarelli, la quale ha immediatamente risposto rivolgendosi direttamente alla Ferragni.

La Lucarelli risponde a tono, ecco le parole al veleno

“La terapia che va fatta soprattutto quando si sta bene, certo. E dovremmo farla tutti, coi soldi suoi magari, e poi ci sono i saldi del suo brand, Ok”. Questa la risposta al veleno della Lucarelli che è tornata così ad accusare la Ferragni. La Lucarelli pare che abbia parlato in quel modo, visto che Chiara subito dopo il video in questione, ne ha pubblicato un altro, che la vedeva intenta a fare pubblicità ai saldi del suo brand.