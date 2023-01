Mattino 5, l’inviato fa una gaffe e Federica Panicucci durissima: ” Non usare queste parole”

0 SHARES Condividi Tweet

A Mattino 5 l’inviato ha commesso una gaffe e la conduttrice Federica Panicucci l’ha ripreso dicendo di non utilizzare certe parole.

Nella mattinata di oggi è andata in onda l’ennesima puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Ad un certo punto della puntata, l’inviato ha commesso una gaffe e la conduttrice è dovuta intervenire per riprenderlo. “Non usare queste parole,” avrebbe detto la conduttrice. Ma cerchiamo di capire nel dettaglio che cosa è accaduto.

Federica Panicucci riprende il suo inviato a Mattino 5

Nella giornata di oggi è andata in onda l’ennesima puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. La conduttrice è tornata a parlare della ragazza che è stata segregata a casa dalla madre e che è rimasta legata per diverso tempo. Sulla vicenda, che ha lasciato tutti senza parole è intervenuto anche il sindaco di questo paesino, invitando però tutti i suoi concittadini a non rilasciare alcuna dichiarazione.

L’inviato commette una gaffe e poi tenta di riprendersi

La conduttrice avrebbe fatto sapere di non essere proprio d’accordo con il sindaco. Ad ogni modo, sul posto è arrivato l’inviato del programma che ha fatto una chiacchierata con qualche abitante del posto, non ricevendo però alcuna risposta. Prima di dare la parola alla conduttrice in studio, però, l’inviato avrebbe commesso una gaffe.“Come l’avete presa in paese questa richiesta di silenzio da parte del sindaco perchè sembra di stare in un paesino della Sicilia invece che in Irpinia…”. Avendo capito di aver commesso una gaffe, il giornalista ha tentato di rimediare facendo una precisazione “Con tutto il rispetto dei paesi della Sicilia ovviamente…Sono anche molto belli…”.

Mattino 5, la conduttrice va su tutte le furie e riprende il suo inviato

A quel punto non ha potuto far finta di niente la conduttrice di Mattino 5, che ha ripreso l’inviato, facendogli notare di aver fatto un grave errore.“No, no, no…Paolo…Ti stavo infatti venendo in soccorso perchè onestamente non userei queste parole nei confronti della bella Sicilia…Assolutamente…Ma neppure di Aiello…”. La conduttrice ci ha tenuto a riprendere in diretta il suo inviato. Ad ogni modo, sembra che sia stata in qualche modo fatta chiarezza sulle parole del sindaco ai suoi concittadini. Molto probabilmente il primo cittadino attraverso la sua richiesta ai concittadini sperava di spegnere i riflettori su questa triste e incresciosa vicenda.