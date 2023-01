Kate Middleton, la frecciatina rivolta a Harry è velenosa: “Fare terapia non funziona su alcune persone”

0 SHARES Condividi Tweet

Kate Middleton nel corso di un particolare incontro avvenuto all’ Open Door Charity Birkenhead sembrerebbe aver colto l’occasione per lanciare una dura frecciatina al cognato ovvero il Principe Harry.

Sono ormai diversi giorni che il Principe Harry si trova al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? La pubblicazione della sua autobiografia intitolata ‘Spare‘ di cui si sta tanto parlando e discutendo. Un libro che ha scatenato una grossa polemica alla quale però la famiglia Reale al momento sembrerebbe non aver risposto. In realtà però alcune parole espresse di recente da Kate Middleton sembrerebbero essere riferite proprio al cognato. Ed infatti per molti rappresenterebbero una vera e propria frecciatina rivolta a Harry. Ma, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande successo per il libro ‘Spare’ del principe Harry

Da mesi, ma soprattutto negli ultimi giorni, si sta tanto parlando del libro del principe Harry intitolato Spare. Un libro attraverso il quale il figlio di Lady Diana e Re Carlo III ha scelto di rivelare alcuni incredibili segreti che riguardano la Corona e allo stesso tempo svelare quali sono i rapporti che lo legano alla famiglia reale. Proprio per tale motivo il libro in questione ha scatenato un clamore mediatico davvero incredibile ma nonostante tutto da Buckingham Palace nessuno sembrerebbe aver deciso di rispondere o replicare alle accuse lanciate proprio dal principe Harry. In particolar modo Kate Middleton e William sembrerebbero aver scelto di mantenere il silenzio nonostante proprio Harry abbia parlato di loro nel libro.

La frecciatina di Kate per il cognato Harry

In realtà però proprio di recente sembrerebbe che Kate abbia deciso di lanciare una frecciatina al cognato che non è assolutamente passata inosservata. Il tutto sarebbe accaduto in occasione di un incontro che ha avuto luogo all’ Open Door Charity Birkenhead e al quale hanno partecipato William e Kate per parlare di salute mentale. E nello specifico nel corso di un particolare incontro avuto con un gruppo di ragazzi che per contrastare i loro disturbi hanno scelto di dedicarsi alla musica sembrerebbe che Kate abbia colto l’occasione per parlare del cognato, anche se non ha mai menzionato il suo nome.

Le parole di Kate Middleton

Uno dei ragazzi presenti all’incontro si è rivolto a Kate e William esponendo il suo pensiero ed affermando che proprio la musica può essere considerata una terapia migliore rispetto al dover affrontare l’argomento all’interno di un contesto clinico. “Posso metterlo in parole”, ha aggiunto il ragazzo. Parole queste alle quali proprio Kate Middleton ha risposto precisando “Fare terapia non funziona su alcune persone, questi percorsi non sono per tutti. È molto importante avere una varietà di terapie possibili”. E sono state proprio queste sue parole ad essere intese da molti come una frecciatina rivolta al cognato in quanto proprio quest’ultimo nel suo libro ha raccontato di aver ottenuto dei grandi risultati grazie alla terapia che si è rivelata necessaria e di grande importanza per capire quale strada percorrere e quale no. Ovviamente si tratta di supposizioni in quanto Kate non ha mai menzionato il nome del principe Harry, ma in tanti hanno pensato che la sua potesse essere una frecciatina rivolta a quest’ultimo.