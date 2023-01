Belen: “Essere di gradevole aspetto è dura”, il web non le perdona questa frase

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez nel corso delle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica in seguito al video condiviso per Freeda che non è per nulla piaciuto ai suoi followers.

Belen Rodriguez si trova spesso coinvolta in critiche e polemiche, e così come spesso accade ecco che anche nel corso delle ultime ore si è trovata a dover fare i conti con la rabbia di molti utenti social. Ma esattamente per quale motivo?

Belen Rodriguez sommersa dalle critiche

Un semplice video postato per Freeda è bastato a far finire la bella Belen Rodriguez al centro di una vera e propria polemica. Il motivo? Una frase detta dalla showgirl argentina che non è assolutamente piaciuta ai followers. Nello specifico nel video in questione la moglie di Stefano De Martino ha parlato della bellezza delle donne precisando “Essere di piacevole e gradevole aspetto per una donna, è dura” aggiungendo poi “Chi non è di gradevole aspetto mi dirà: eh grazie, tu parli”. E in effetti proprio queste frasi non sono tanto piaciute a molti utenti che non hanno perso l’occasione per scagliarsi contro la donna rivolgendole anche delle dure parole.

La reazione dei followers

Nello specifico molti utenti non hanno gradito le parole espresse dalla Rodriguez proprio perché lei anche grazie al suo aspetto è riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Duri i commenti ricevuti dalla showgirl argentina sotto al post di Freeda. E nello specifico vi è stato chi le ha scritto che una donna che non è di gradevole aspetto deve spesso dimostrare di avere altro ed impegnarsi di più appunto per dimostrare di valere molto. Ma vi è stato anche chi si è scagliato proprio contro la showgirl argentina scrivendo “Allora mostra altro, piuttosto che quello che mostri da 20 anni. Evolviti”. Un utente ha poi accusato Belen di aver fatto carriera grazie al fatto di essersi mostrata “nuda” in televisione e di aver spesso mostrato il suo corpo. Tutte accuse alle quali al momento Belen Rodriguez ha scelto di non rispondere preferendo quindi la strada del silenzio. Ma non è detto che non scelga di farlo nel corso delle prossime ore o dei prossimi giorni.

Grandi successi per Belen nel lavoro e nel privato

Per Belen Rodriguez i successi e le soddisfazioni sono presenti non solo nell’ambito lavorativo ma anche nel privato. Infatti oltre alla felicità ritrovata al fianco del marito Stefano De Martino ecco che Belen è anche una mamma felice e innamoratissima dei suoi due bambini ovvero Santiago e Luna Marì. E proprio sui social è solita condividere diverse fotografie e video mentre si diverte a giocare insieme a loro.