Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: “Impara da Emma e da Tiziano Ferro”

Selvaggia Lucarelli ha condiviso su Instagram una serie di storie contro Chiara Ferragni e la sua decisione di rendere pubblica la notizia di aver devoluto in beneficenza l’intero cachet di Sanremo.

Una vera e propria polemica è quella che nelle ultime ore ha coinvolto la nota influencer italiana Chiara Ferragni a proposito della quale si è espressa in modo abbastanza duro anche la nota giornalista e giurata di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli. Ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chiara Ferragni al centro di una grossa polemica

Chiara Ferragni è una delle influencer più seguite al mondo ma allo stesso tempo anche una delle più criticate. Molti sono coloro che amano seguirla ma tanti sono anche coloro che non perdono occasione per rivolgerle delle dure critiche, ed è questo il caso della giornalista Selvaggia Lucarelli che ancora una volta ha trovato un motivo per scagliarsi contro la moglie di Fedez. Tutto ha avuto inizio dopo la diffusione della notizia secondo la quale proprio Chiara Ferragni, che il prossimo mese di febbraio sarà sul palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus, avrebbe deciso di devolvere in beneficenza l’intero suo compenso. La notizia in questione è stata ben accolta da molti followers della Ferragni che non hanno potuto fare a meno di mostrarle tutto il proprio affetto e la propria stima. Molti altri invece hanno accusato Chiara di aver in qualche modo sfruttato tale notizia per far parlare di se affermando inoltre che la beneficenza andrebbe fatta in silenzio.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha condiviso una serie di storie su Instagram attraverso le quali ha espresso il suo personale pensiero sulla vicenda. Ma ha anche colto l’occasione per fare dei paragoni con altri personaggi noti che nel corso degli anni passati hanno scelto di devolvere in beneficenza il proprio compenso senza però spettacolarizzare il gesto. I nomi fatti dalla Lucarelli sono stati quelli di Emma Marrone, Tiziano Ferro, Georgina Rodriguez e Zlatan Ibrahimovic. Persone che, ha voluto sottolineare la giornalista, hanno scelto di non organizzare alcuna conferenza stampa e che non hanno postato nelle loro storie social “articoli che dimostravano la loro bontà”. Selvaggia Lucarelli nonostante queste sue parole ha poi voluto chiarire in una successiva storia condivisa sempre su Instagram di non essere però una persona che solitamente pensa che la beneficenza sia da fare in silenzio. Ma allora, perché ha scelto di scagliarsi contro la Ferragni? Questa la domanda che molti suoi followers si saranno posti.

La reazione di Chiara Ferragni

Come ha reagito Chiara Ferragni alle parole espresse dalla Lucarelli? In realtà ancora una volta la moglie di Fedez e mamma dei piccoli Leone e Vittoria ha scelto di rimanere in silenzio evitando così di sollevare ulteriori polemiche e dare vita a degli scontri social.