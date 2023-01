Vanessa Incontrada nella bufera, durissima protesta contro lo spot della fiction “Fosca Innocenti”

0 SHARES Condividi Tweet

La fiction Fosca Innocenti finisce al centro della polemica per lo spot mandato in onda in questi giorni co protagonista Vanessa Incontrada.

Torna in onda la fiction che aveva già catturato i telespettatori italiani e che sta continuando a farlo in questi giorni. Stiamo parlando di Fosca Innocenti, la fiction che ha come protagonista Vanessa Incontrada. Ad ogni modo, in queste ore sembra che intorno a questa fiction sia sorta una polemica infinita, per lo spot. Ma cosa sta accadendo?

Fosca Innocenti, la fiction con protagonista Vanessa Incontrada finisce al centro delle critiche

Fosca Innocenti, la fiction che vede come protagonista Vanessa Incontrada in questi giorni è finita al centro delle polemiche. Per quale motivo? Sembra che, a finire sotto accusa sia stato nello specifico lo spot del programma. Il presidente dell’Italian Horse Protection Association ha criticato duramente lo spot della fiction. L’accusa sarebbe abbastanza grave, ovvero maltrattamento dei cavalli nella produzione. Questa accusa viene dal fatto che in questi spot che hanno pubblicizzato la messa in onda della fiction in questione, Vanessa appare in sella al cavallo che per usare delle parole da loro utilizzate, viene “strattonato malamente” dalla bocca. Questo è quanto riferito da alcuni esperti di questa associazione che tutela gli equini.

Le critiche di Sonny Richichi, il presidente dell’IHP

Chi ha mosso queste critiche è stato Sonny Richichi, il presidente dell’IHP, l’associazione italiana che tutela i cavalli, dicendo “Una scena penosa per l’animale e altamente diseducativa per il pubblico, mandata ripetutamente in onda come una cosa normale”. Ma non finisce qui, visto che lo stesso avrebbe aggiunto che chi conosce le imboccature sa che sono degli strumenti coercitivi e che provocano dolore agli animali, soprattutto come appare in queste scene in cui l’attrice per cercare un equilibrio va ad aggrapparsi alle redini, causando sicuramente tanto dolore al cavallo. “Non si tratta solamente di una maggiore o minore sensibilità etica, ma di conoscenza di certe tecniche e di certi strumenti. Per questo abbiamo chiesto un parere a due esperti”, ha aggiunto ancora il Presidente.

Alessandra Dal Pan, parla l’osteopata equina

In questa polemica è intervenuta Alessandra Dal Pan, una osteopata equina la quale avrebbe confermato una reazione di dolore del cavallo, dopo l’intervento di redini eseguito dall’attrice. Intervenuto poi anche Francesco De Giorgio, un etologo che parla del fatto che in generale al giorno d’oggi la cinematografia dovrebbe imparare che ci sono dei messaggi che eticamente non sono accettabili soprattutto quando si parla di animali. “Siamo certi che questa rappresentazione distorta del rapporto con il cavallo non sia frutto di cattiveria ma di scarsa conoscenza”, ha concluso Richichi.