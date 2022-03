Fosca innocenti, l’attrice Maria Malandrucco senza freni su Vanessa Incontrada: “Vanessa Incontrada? Con me è stata …”’

0 SHARES Condividi Tweet

Sono molti coloro che nelle ultime settimane hanno seguito con molto affetto la nuova serie televisiva di Canale 5 ovvero Fosca Innocenti con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. E proprio gli spettatori avranno sicuramente conosciuto anche Maria Malandrucco ovvero l’attrice di soli 23 anni che nella serie tv interpreta una giovane di nome Susy. Quest’ultima si è raccontata nel corso di un’intervista rilasciata a TV Mia all’interno della quale ha parlato di Vanessa Incontrada e Francesco Arca rivelando quello che è il suo rapporto con i due celebri attori. Ma non solo, ha anche fatto delle rivelazioni sul personaggio da lei interpretato.

Il rapporto tra Maria Malandrucco e Vanessa Incontrada

Maria Malandrucco ha solamente 23 anni ma nonostante ciò ha già dimostrato di essere una bravissima attrice. Nella celebre serie televisiva di Canale 5 intitolata Fosca Innocenti l’attrice ha avuto la possibilità di lavorare al fianco di diversi volti noti, tra questi Vanessa Incontrada e Francesco Arca. E proprio a proposito di Vanessa si è espressa nel corso dell’intervista sopracitata affermando “Vanessa è stata come una sorella maggiore. Il primo giorno mi è venuto incontro la sua cagnolina Gina e mi ha accolto con un grande sorriso. Sono stata molto fortunata; io, l’ultima arrivata, tra grandi professionisti con il cuore enorme”.

Maria Malandrucco distante dal personaggio interpretato in Fosca Innocenti

Nel corso dell’intervista rilasciata a TV Mia ecco che l’attrice Maria Malandrucco ha poi proseguito parlando del personaggio interpretato nella serie televisiva Fosca Innocenti precisando di essere molto distante da tale figura nella realtà. “A dire il vero Susy è molto distante da me, perché è una ragazza estroversa mentre io sono più riservata. Lei appartiene al mondo punk mentre io non l’ho mai seguito”, sono state queste nello specifico le parole espresse dall’attrice che ha poi concluso rivelando che in realtà tra la sua persona e il personaggio interpretato nella fiction vi è un punto di incontro. “Ma un punto di incontro c’è nella fiction faccio la barista e anche io nella vita ho fatto caffè e cappuccini”, ha poi concluso.

Il ringraziamento dell’attrice per il collega Francesco Arca

L’intervista della giovane attrice si è poi conclusa con delle parole di ringraziamento rivolte al collega Francesco Arca. A tal proposito Maria Malandrucco ha di preciso affermato “Devo ringraziare Francesco Arca se la mia Susy parla con l’accento giusto, quello toscano. Fin dal primo giorno è stato il mio punto di riferimento”.