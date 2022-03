Il cantante mascherato, Arisa fuori di sè con Flavio Insinna e infastidita dice “Non voglio stare più vicino a lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa, la nota cantante reduce da un grande successo a Ballando con le stelle, sembra stia affrontando con tanto entusiasmo un’altra avventura sempre al fianco di Milly Carlucci. Ebbene, sembra proprio che Arisa faccia parte del cast de Il cantante mascherato. L’abbiamo vista prendere parte al programma al fianco di altri noti personaggi e colleghi del mondo dello spettacolo. Ebbene, nel corso della terza puntata de Il cantante mascherato, sembra che Arisa si sia parecchio infastidita e la causa sarebbe stato Flavio Insinna. Quest’ultimo avrebbe in qualche modo scatenato la rabbia della conduttrice che ad un certo punto è letteralmente sbottata. Ma cosa è accaduto tra i due?

Arisa infastidita a Il cantante mascherato

Tutto sarebbe accaduto proprio dopo l’esibizione della Lumaca, che pare sia una delle maschere più difficili da indovinare. Il conduttore sembra abbia chiesto al concorrente l’età e quest’ultimo avrebbe detto “100 anni”. A quel punto si sarebbe intromessa Arisa, ammettendo che potrebbero essere anche giovani. “Certo dei giovani di 100 anni”, avrebbe immediatamente risposto Flavio Insinna.

Scambio di battute al veleno tra la cantante e il conduttore Flavio Insinna

Insomma, tra i due ci sarebbe stato un botta e risposta, fatto di battute poco carine tanto da portare ad un certo punto Arisa a sbottare perchè infastidita. Arisa, avrebbe anche chiesto l’intervento di Milly Carlucci.

La cantante chiede aiuto alla conduttrice Milly Carlucci

“Senti per favore mi puoi cambiare di posto? Non voglio stare più vicino a lui mi prende in giro troppo.” Queste le parole di Arisa rivolte proprio alla conduttrice. Anche nelle scorse puntate effettivamente Arisa e Flavio avevano fatto intendere di non essere proprio in sintonia, ma quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata sembra sia stato differente.“Ma stasera che hai con me?”, avrebbe detto Arisa a Flavio, tra le risate della Carlucci. Flavio Insinna e Arisa quindi sembra abbiano sbottato a Il cantante mascherato ma non sono stati i soli. Anche Francesco Facchinetti sembra abbia fatto una battuta a Caterina Balivo non proprio carina. Il cantante sembra abbia fatto intendere che sotto la maschera a parer suo ci sia Bianca Guaccero ma facendo riferimento a questa presunta rivalità tra le due sembra che rivolgendosi a Caterina abbia detto “Li sotto c’è una tua grandissima amica”.