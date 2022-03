Avanti un altro, Bonolis in grande imbarazzo: “Chiamate Maria De Filippi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Avanti un altro è uno dei programmi più amati della televisione italiana. Sicuramente i telespettatori che seguono questa trasmissione condotta da Paolo Bonolis sono sempre tanti, puntata dopo puntata. Qualcosa di inaspettato e molto emozionante è accaduto nel corso dell’ultima puntata quando il valletto sembra aver organizzato una sorpresa davvero molto romantica alla sua fidanzata. Pare che inevitabilmente il conduttore sia stato complice di questa sorpresa che ha lasciato tutti senza parole. Ma cos è accaduto nello specifico?

Avanti un altro, proposta di matrimonio in diretta

Ebbene, nel corso dell’ultima puntata di Avanti un altro sembra che sia accaduto qualcosa di imprevisto, per i presenti e per i telespettatori. E’ stata una sorpresa per la donna protagonista di questa sorpresa, che improvvisamente ha visto il suo compagno mettersi in ginocchio proprio davanti a lei e sotto gli occhi di tutti i telespettatori e dei conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La concorrente in questione si trovava proprio seduta nella sua postazione e pare stesse rispondendo alle varie domande.

Il valletto della puntata fa una sorpresa alla sua fidanzata davanti a milioni di telespettatori

La proposta sarebbe arrivata proprio dal valletto di questa puntata di Avanti un altro, un giovane di nome Emanuele che pare sia originario di Roma. Era stato proprio lui ad organizzare questa sorpresa, chiedendo alla produzione la loro collaborazione ed inevitabilmente Paolo Bonolis non ha potuto che esserne complice. Prima di lanciare la pubblicità, il conduttore avrebbe chiamato il valletto chiedendo che volesse intervenire subito o dopo. “Detto tra noi, adesso o dopo?”, avrebbe chiesto Paolo ad Emanuele che pare fosse pronto per mettere in scena la sua proposta di matrimonio. Così Emanuele ha chiamato la sua compagna, la quale si è posizionata al centro dello studio.

Paolo Bonolis chiede di chiamare Maria De Filippi

“Noi siamo insieme da 18 anni, abbiamo due bellissimi bambini e tanti progetti. C’è una cosa che dovrei dirle… Te l’ho detto tantissime volte però credo che questa volta sia la volta più importante. Ti amo e volevo dirti… Vuoi sposarmi?”. Queste le parole pronunciate dall’uomo che inginocchiandosi ha tirato fuori dalla tasca un bellissimo anello. Una proposta di matrimonio che ha lasciato tutti senza parole. “Lo accetta, lo ama?”, avrebbe chiesto Paolo alla donna. Poi il conduttore si sarebbe allontanato e parlando con alcuni della produzione avrebbe detto “Mi chiamate la De Filippi, che si fa in questi casi?”. Un momento di grande emozione, dunque, ma anche di divertimento. La donna sembra abbia risposto di si e così tutti hanno applaudito a questa bellissima coppia.