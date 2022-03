Miriana Trevisan e Sonia Bruganelli non si sopportano perchè la Trevisan di Bonolis ha detto …

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande fratello vip continua a regalare tante emozioni. Sono in molti a pensare che tra la nota opinionista Sonia Bruganelli e una delle gieffine ci sia dell’astio molto probabilmente per delle questioni legate al marito della prima. Stiamo parlando di Miriana Trevisan che da quando è iniziato il reality sembra abbia avuto un atteggiamento piuttosto strano nei confronti della Bruganelli e viceversa. Ma per quale motivo? Cosa c’è dietro questo astio tra le due? Facciamo un ò di chiarezza.

Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan, antipatia reciproca

Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan sembra che in questi mesi di reality non abbiano proprio avuto un bellissimo rapporto. Il motivo? Di certo non c’è nulla, ma qualcuno ipotizza che l’astio tra le due possa riguardare anche il marito della Bruganelli, ovvero Paolo Bonolis. Sonia, in questi mesi sembra non aver proprio risparmiato Miriana in nessuna cosa ed abbia sempre colto l’occasione per poter puntare il dito contro di lei. Ad esempio, nel corso di una delle ultime puntate, sembra che la Bruganelli abbia attaccato in qualche modo la gieffina. Ù

Cosa è accaduto tra le due donne?

“Miriana non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia, che è evidente che dopo cinque mesi ha una sua enorme fragilità che è anche quella dell’età, che tu l’hai aiutata quando aveva bisogno in quanto anziana? Se una persona l’hai aiutata.. Non ti mettere piagnucolare perché mi dai fastidio. Hai una voce piagnucolosa, terribile. Se sai dopo cinque mesi che una persona ha un punto debole, perché continui a mettere il dito nella piaga e poi a dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola”.Parole molto dure quella della Bruganelli che di certo non ha nascosto il fatto di provare una forte antipatia nei confronti della gieffina. Secondo Novella 2000 però questa antipatia tra le due non sarebbe proprio nuova. Nel corso di una vecchia intervista, la Trevisan parlando del marito della Bruganelli pare avesse utilizzato delle parole poco carine.

Le parole di Miriana su Paolo Bonolis

“È un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio, ma alcune volte è un po’.. Va beh, meglio lasciar stare, altrimenti entro in una polemica delle mie…“. Non ci sarebbe stato nulla di grave insomma, soltanto un’opinione di Miriana su Paolo Bonolis di cui la Bruganelli sostiene di non esserne stata nemmeno a conoscenza. “Non so di cosa stiamo parlando. Non ho letto. Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva. A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso. Non è la tipologia di donna che ammiro”. Queste ancora le parole della Bruganelli.