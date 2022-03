Il cantante mascherato, Milly Carlucci nella bufera, tutte le sue decisioni fanno infuriare il pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda la nuova puntata de Il cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci. La terza puntata dello show molto amato dai telespettatori di Rai 1 però sembra non sia proprio finita nel migliore dei modi. Cosa è accaduto?

Il cantante mascherato, la terza puntata non si conclude nel migliore dei modi

La terza puntata de Il Cantante mascherato non sembra sia finita proprio nel migliore dei modi. Il motivo? Pare che la conduttrice Milly Carlucci abbia alla fine deciso di rinviare lo spareggio tra due maschere, ovvero il Drago e il Pastore Maremmano. Milly pare avesse già dato il via alle votazioni tramite i social, ma poi avrebbe rimandato questa sfida alla prossima puntata, ma solo ed esclusivamente per una mancanza di tempo. Questa decisione sembra aver lasciato tutti senza parole, non soltanto i concorrenti stessi, ma anche i giurati ed i telespettatori a casa.

Tutti contro Milly Carlucci per la decisione presa al termine della puntata

Molti di questi infatti si sono riversati subito dopo sui social, commentando negativamente questa scelta della conduttrice e pare che in tanti si siano sentiti quasi presi in giro da questa insolita situazione che si è venuta a creare. Molti telespettatori sui social avrebbero sottolineato come nel corso della puntata si sia dedicato tanto tempo al confronto tra Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, togliendo inevitabilmente tempo alle dinamiche del gioco. “Non ci credo che sono stata davanti alla tv fino ad ora per niente”, avrebbe scritto un utente su Twitter. Questo è soltanto uno dei pochi commenti arrivati sui social e nello specifico su Facebook e su Twitter.

Il Pinguino abbandona lo show ma Milly annuncia il ritorno con una nuova identità

Sembra che questa terza puntata in realtà non fosse nemmeno iniziata nel migliore dei modi. Tante le critiche e le polemiche per quanto accaduto anche durante lo spareggio tra il Pinguino e il Drago. Tra i due avrebbe vinto il primo, ma dietro le quinte, sembra che in precedenza, proprio il Pinguino avesse confessato a Milly di voler abbandonare. Dietro le maschera in questione si nascondeva Edoardo Vianello e sembra che fosse già stanco di indossare questa maschera e avrebbe palesato la sua volontà di voler lasciare il programma. Milly non ha comunque annullato la sfida e poi avrebbe anche annunciato che il Pinguino tornerà nellaprossima puntata ma con un nuova identità.