GF vip,  Delia Duran  diretta su Alex “Avrebbe potuto …”

Delia Duran nel corso di queste settimane all’interno della casa del Grande Fratello Vip si sta facendo conoscere dai suoi compagni d’avventura ma anche dai telespettatori per quella che è davvero. Nelle scorse ore la compagna di Alex Belli si è molto complimentata con Davide Silvestri e allo stesso tempo ha anche rivelato quello che è il suo pensiero sul percorso di Alex Belli all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma esattamente quali sono state le sue parole?

Le parole di Delia Duran su Alex Belli

Delia Duran e Alex Belli sono stati per diverse settimane al centro del gossip a causa della vicinanza del noto attore, all’interno della casa più spiata d’Italia, con la bellissima ma discussa Soleil Sorge. Proprio nelle scorse ore la celebre modella si è prima complimentata con Davide Silvestri per essere sempre stato fedele alla sua fidanzata in tutti questi mesi trascorsi all’interno del noto reality di Canale 5. Ma non solo, ha poi parlato proprio di Alex Belli rivelando che in realtà per lui resistere alle donne è un po’ più difficile. Ma nonostante questo la giovane donna ha espresso per lui delle bellissime parole dimostrando ancora una volta tutto il suo amore.“Lui è così completo che non mi manca nulla, sa fare tutto è splendido. Eppure quando ero libera ho provato a flirtare con Antonio, per mettermi alla prova, però non c’è stato nulla. Ad Antonio ho voluto bene e nonostante lui era fisicato ed ero attratta, ma non c’era quello che ho con Alex. Dove lo trovo uno come il mio uomo?. Alex invece da questo punto di vista cede prima. Lui è molto debole con le donne. Sul lato della fisicità è debole, io sono un po’ più forte. Gli uomini sono più deboli delle donne sui tradimenti”, queste le parole espresse da Delia.

I complimenti di Delia Duran per Davide Silvestri

La bellissima modella venezuelana ha poi proseguito rivolgendosi proprio a Davide Silvestri al quale ha rivolto solo complimenti. Nello specifico Delia si è espressa affermando “Da sei mesi sei qui dentro e non cadi mai in tentazione. Non hai mai ceduto e quasi nessun uomo farebbe come te. Fidati che sei un uomo rarissimo. Tu Davide invece sei raro. Sei anche più forte di me, io sono tremenda! Però sono molto anche consapevole di ciò che faccio. Il valore aggiunto tuo è che sei dritto e lineare, che io non so come hai fatto a non cedere mai”.

Il pensiero di Delia sulla probabile vittoria di Alex Belli: “Avrebbe vinto il programma”

Per Delia nessun dubbio, Alex Belli avrebbe potuto vincere il Grande Fratello vip 6. La modella ha poi rivelato di avere più volte provato ad inviare al compagno dei segnali per aiutarlo a non commettere errori ma purtroppo non sembrerebbe esserci riuscita. “Ero arrabbiata per come usciva anche fuori. Si è perso, avrebbe vinto il programma è verissimo. Invece facendo così ha fatto male al suo posizionamento. Ha perso questo binario perché è fatto in questa maniera come tanti uomini… “. Sono state queste di preciso le parole espresse da Delia Duran che ha poi concluso facendo una particolare rivelazione “Ad Alex ho detto ‘era meglio che tu andavi al GF da single“.