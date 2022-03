Belve,  l’ospite una furia contro Francesca Fagnani: ” … ignorante …  mi alzo e me ne vado”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta tanto parlando nelle ultime ore dell’intervista rilasciata da Monica Guerritore a Francesca Fagnani nel noto talk show ‘Belve’. Un’intervista molto particolare nel corso della quale non sono mancati i battibecchi dovuti ad uno scambio di battute piuttosto acceso tra le due donne. Il programma prevede infatti che la conduttrice rivolga ai suoi ospiti delle domande dirette e in alcuni casi anche piuttosto dure o meglio sfacciate. Questo può ovviamente provocare una reazione negli ospiti, ed è proprio quello che è accaduto con la celebre attrice, regista, scrittrice e drammaturga italiana Monica Guerritore.

Monica Guerritore ospite di Francesca Fagnani nel programma Belve

Tra gli ospiti della seconda serata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su 9, vi è stata anche Monica Guerritore. Stiamo parlando di una celebre attrice particolarmente nota al pubblico per aver preso parte a diverse pellicole di successo. Durante l’intervista rilasciata a Belve però l’attrice ha vissuto alcuni momenti di tensione a causa dei quali ad un certo punto sembrerebbe aver minacciato la conduttrice di abbandonare lo studio. Tutto ha avuto inizio quando Francesca Fagnani le ha ricordato quanto accaduto nel 2018 con Giorgia Meloni nello studio di Otto e mezzo ovvero il programma condotto da Lilli Gruber.

Lo scambio di battute tra Francesca Fagnani e Monica Guerritore

“E’ rimasto storico uno scontro in un talk politico con Giorgia Meloni. Lei disse alla Meloni: lei tocca le corde più basse delle persone“. Queste nello specifico le parole espresse dalla conduttrice di Belve ovvero Francesca Fagnani e alle quali l’ospite Monica Guerritore ha risposto “Intanto ho avuto la Digos per un mese, perché sono stata minacciata di morte dai seguaci della Meloni”. Nonostante la risposta un po’ infastidita della Guerritore ecco che la conduttrice Francesca Fagnani ha poi proseguito affermando “Ma l’accusa fondamentale che le rivolgono è quella di essere una radical-chic dei Parioli, la solita sinistra salottiera e benpensante”. Ed è stato proprio a tali parole che l’attrice, visibilmente innervosita da quanto stesse accadendo, sembrerebbe aver replicato in maniera piuttosto dura “Questa accusa altro non è che una stronza***a, frutto della disinformazione portata avanti da persone ignoranti”. Monica Guerritore ha poi concluso “Non lo voglio nemmeno sentire, sennò mi alzo e me ne vado”.

Il racconto della vita privata

L’intervista di Monica Guerritore si è poi conclusa con il racconto di alcuni aspetti della sua vita privata e nello specifico su quanto accaduto con l’ex marito Gabriele Lavia. “Sono stata tradita tantissimo, ma non me l’aspettavo perché su di lui avrei messo la mano sul fuoco”. Queste le parole espresse dalla attrice che invece ha dovuto fare i conti con la realtà scoprendo numerosi tradimenti.