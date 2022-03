Arisa senza freni, su Ballando con le stelle dice: “C’è una cosa che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa, reduce da un grande successo ottenuto a Ballando con le stelle sembra essere tornata a parlare in questi giorni proprio di questa avventura che per lei è stata molto importante. Sicuramente quest’ultimo periodo è stato davvero entusiasmante per Arisa, la cantante che ormai è diventata un vero e proprio personaggio televisivo e pare che si sia detta piuttosto realizzata dei risultati e successi ottenuti. Di questo e di tanto altro ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Vero tv. Ma cosa ha dichiarato la cantante?

Arisa torna a parlare della sua bellissima esperienza a Ballando con le stelle

Arisa in questi giorni è tornata a parlare della sua avventura a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci dove ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Arisa ha iniziato questa avventura con tanti dubbi, ma alla fine ne è uscita con tanta consapevolezza di se stessa e con maggiore stima di se stessa.

Le parole della cantante sul programma di Milly Carlucci

“Chi avrebbe mai pensato che sarei riuscita a ballare. Anche mio padre pensava di no. L’esperienza Ballando con le stelle mi ha insegnato che i limiti sono qualcosa che ci imponiamo da soli. Milly Carlucci per me è madre, è famiglia”. Queste le parole dichiarate da Arisa nel corso dell’intervista.

Arisa e la nostalgia per Sanremo

Ad ogni modo, sembra che la cantante abbia anche aggiunto di avere tanta nostalgia del Festival di Sanremo. Pare abbia aggiunto di sperare di poter tornare prima possibile, chissà anche il prossimo anno, edizione che sarà condotta per il quarto anno consecutivo da Amadeus.“Assolutamente sì, Amadeus dovrebbe fare poker. Sono fissata con il Festival, è una meravigliosa celebrazione della musica che consente a chi partecipa di raccontare al meglio il proprio progetto. Quest’anno ci sono stata come ospite di Aka7even” . Questo ancora quanto dichiarato dalla cantante. Nel corso dell’intervista, ancora, sembra che la cantante abbia rivelato un retroscena riguardo il fatto di essere diventato un vero e proprio personaggio televisivo. Sembra che in quest’ultimo anno effettivamente Arisa sia stata richiesta in diversi programmi e trasmissioni televisive e questo da una parte sembra spaventarla un pò.