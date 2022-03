Amici 21, Anna Pettinelli parla con i suoi follower e lascia tutti a bocca aperta “Io ho voluto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Pettinelli da un po’ di tempo a questa parte è una delle professoresse di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi. In questo contesto ha dimostrato in diverse occasioni di avere un bel caratterino e sembra abbia anche avuto modo di litigare con diversi colleghi. In questi giorni sembra abbia voluto in qualche modo parlare della sua avventura ad Amici, parlando anche delle sue preoccupazioni. La coach di canto ha espresso così i suoi pensieri su questo ruolo di insegnante ad Amici 21. Ad ogni modo, sembra che abbia anche voluto condividere con i suoi follower un momento specifico, legato alla sua vita privata. Di che cosa si tratta?

Anna Pettinelli, la prof di canto della scuola di Amici confessa la sua paura

Ebbene, la professoressa di canto della scuola di Amici sembra abbia voluto raccontare ai suoi follower un qualcosa di molto intimo e privato. Si tratta nello specifico di una sua paura. La Pettinelli sembra che sia stata da sempre timorosa nel farsi un piercing, per quanto lo abbia desiderato nel corso della sua vita.

La confessione della Pettinelli

“Ho sempre voluto farmi un piercing ma zero coraggio. Che ne pensate dì questo rimovibile?”. Queste le parole dichiarate da Anna parlando sui social con i suoi follower, pubblicando anche una foto dove si vede in primo piano un bellissimo piercing al naso. Sembra che dopo tanti anni, quindi, sia riuscita in qualche modo a superare le sue paure ed ha per questo voluto condividere questo evento con i suoi fan.

Il difficile rapporto con Rudy Zerbi

Ad Amici, Anna è una delle protagoniste assolute di questi ultimi anni. Il rapporto con i colleghi è piuttosto altalenante e nello specifico con Rudy Zerbi. Il loro rapporto è sempre più teso e quanto abbiamo avuto modo di vedere in questi ultimi giorni lo ha in qualche modo confermato. Nei giorni scorsi i due si sarebbero scontrati per via di Gio Montana, dopo che Zerbi ha ritenuto opportuno mandarlo via dalla scuola. Il cantante dopo si sarebbe sfogato dicendo che forse ha sbagliato ad entrare troppo tardi nella scuola e poi pare che si sia lasciato andare ad un pianto liberatorio. Questo ha inevitabilmente creato ulteriori dissapori con la Pettinelli.